Tragično preminuo kreator popularne igre

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

08:40

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Suosnivač franšize Call Of Duty Vins Zampela preminuo je u 55. godini, saopštila je kompanija Elektronik Arts (EA).

EA nije navela uzrok smrti, dok je NBC preneo da je Zampela poginuo u saobraćajnoj nesreći u nedjelju popodne na auto-putu Anđeles Krest.

Kalifornijska autoputska patrola saopštila je da su u nesreći, koja se dogodila u 12.43 časa poginuli vozač i putnik, ali nije objavila njihova imena.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Moramo da imamo Grenland

Prema navodima, vozilo je iz, zasad nepoznatih razloga, sletjelo sa puta i udarilo u betonsku ogradu.

Na društvenim mrežama se pojavio i navodni snimak ove nesreće.

Na snimku se vidi kako Ferrari 296 GTS izlazi iz tunela, gubi kontrolu i udara u betonsku ogradu. Nakon toga se vidi kako plamen kreće da guta luksuzni automobil.

Zampela je bio suosnivač studija Infinity Vard, koji je 2003. godine objavio prvu igricu iz serijala Call Of Duty.

Najnoviji naslov iz te franšize, Call Of Duty: Black Ops 7, objavljen je prošle godine.

Доручак оброк

Zdravlje

Nutricionisti upozoravaju da je ovo najgora jutarnja navika

Bio je i suosnivač kompanije Respawn Entertainment, poznate po igrama Titanfal, koju je EA kupio 2017. godine.

Takođe je bio član upravnog odbora Akademije interaktivnih umjetnosti i nauka (AIAS).

