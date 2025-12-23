Logo
Ovo je najzdravija biljka na svijetu, a sada više niko neće da je koristi

23.12.2025

08:25

Foto: Marina Leonova/Pexels

Zelena moć prirode nalazi se u koprivi, biljci koju su naše bake nekad koristile, ali je vremenom pala u zaborav.

Ipak, moderna istraživanja su potvrdila da ova biljka krije bogatstvo važnih nutrijenata poput selena, gvožđa, kalcijuma, mangana i magnezijuma, te čitav spektar vitamina i minerala koji su neophodni za naše tijelo. Kopriva može biti korisna u različitim oblicima ishrane, od čajeva do tonika i dodataka jelima. Osim toga, kopriva poboljšava metabolizam i zdravlje, jača imunitet i srce a odlična je i za mršavljenje.

Jedan od najjednostavnijih načina da se koristi ova moćna biljka je priprema vode od koprive.

Доручак оброк

Zdravlje

Nutricionisti upozoravaju da je ovo najgora jutarnja navika

Samo potopite nekoliko stabljika koprive u vodu i ostavite da odstoji. Može se piti tokom dana ili koristiti za ispiranje kose. Kopriva je poznata kao efikasan prirodni lijek protiv peruti, a istovremeno će osvježiti kosu i podstaći njen rast. Važno je koristiti koprivu iz prirode, a ne iz urbanog okruženja, i izbjegavati branje nakon kišovitih dana, prenosi Krstarica.

