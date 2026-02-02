Hoće li novi hrvatski zakon uticati na građane BiH

Hrvatski sabor u protekloj sedmici usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne granice, kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novom EU uredbom o Šengenu, a koji može uticati i na putovanja građana Bosne i Hercegovine u susjednu zemlju.

Glavna novost zakona je mogućnost privremenog ponovnog uvođenja kontrole na unutrašnjim granicama, ne samo na cijeloj granici, već i na njenim pojedinim dijelovima.

Odluka se donosi na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, što omogućava brže reagovanje u kriznim situacijama, uključujući bezbjednosne prijetnje, migracione tokove i zdravstvene rizike.

Zakon predviđa i privremeno zatvaranje ili skraćivanje radnog vremena pojedinih graničnih prelaza uz preusmjeravanje saobraćaja, uz obveznu proporcionalnost i obrazloženje mjera, navode hrvatski mediji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova formalno je definisano kao nadležno tijelo za vođenje savjetovanja s Evropskom komisijom o nadzoru unutrašnjih granica.

Izmjene dolaze u trenutku kada više država članica, uključujući Njemačku, Austriju, Italiju, Francusku i Sloveniju, već koriste privremenu kontrolu zbog migracija i sigurnosnih razloga. Hrvatska do sada nije primjenjivala ovu mjeru, no zakon sada stvara jasan pravni okvir za brzo djelovanje.

Evropska uredba ističe da države članice moraju obavijestiti Komisiju, Savjet EU i Evropski parlament o eventualnom uvođenju kontrola, čime se povećava transparentnost i smanjuje mogućnost proizvoljnog ograničavanja slobode kretanja.