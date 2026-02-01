Gradonačelnik Tirane ostaje u pritvoru

Specijalni sud u Albaniji odbio je zahtjev za ukidanje pritvora gradonačelniku Tirane Erionu Veljiaju, koji je optužen za pranja novca i korupciju.

Odbrana Veljiaja, koji se nalazi u pritvoru od 10. februara prošle godine, zatražila je da mu zatvorski pritvor bude zamijenjen blažom mjerom.

Tvrde da su istrage završene i da više ne postoje zakonski uslovi za njegovo zadržavanje u pritvoru.

Nakon razmatranja zahtjeva, Specijalni sud odlučio je da ostavi na snazi mjeru zatvorskog pritvora.

Veljiaj je optužen za pranje novca, nedeklarisanje imovine, pasivnu korupciju u devet slučajeva, zloupotrebu položaja i unos zabranjenih predmeta u ćeliju.

Njegova supruga optužena je za neprijavljivanje imovine, sakrivanje prihoda i pranje novca, dok je u predmet uključen i bivši poslanik zbog radnji koje otežavaju otkrivanje istine.