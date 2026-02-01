Logo
Large banner

Gradonačelnik Tirane ostaje u pritvoru

Izvor:

SRNA

01.02.2026

19:54

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Specijalni sud u Albaniji odbio je zahtjev za ukidanje pritvora gradonačelniku Tirane Erionu Veljiaju, koji je optužen za pranja novca i korupciju.

Odbrana Veljiaja, koji se nalazi u pritvoru od 10. februara prošle godine, zatražila je da mu zatvorski pritvor bude zamijenjen blažom mjerom.

63b6c3cb970c9 zoran kalezic

Scena

Čuveni narodni pjevač predosjetio svoju smrt

Tvrde da su istrage završene i da više ne postoje zakonski uslovi za njegovo zadržavanje u pritvoru.

Nakon razmatranja zahtjeva, Specijalni sud odlučio je da ostavi na snazi mjeru zatvorskog pritvora.

Veljiaj je optužen za pranje novca, nedeklarisanje imovine, pasivnu korupciju u devet slučajeva, zloupotrebu položaja i unos zabranjenih predmeta u ćeliju.

Промаја прозор

Savjeti

Da li i vi zimi pravite ovu grešku: Evo kako da provjetrite prostoriju, a ne izgubite toplotu

Njegova supruga optužena je za neprijavljivanje imovine, sakrivanje prihoda i pranje novca, dok je u predmet uključen i bivši poslanik zbog radnji koje otežavaju otkrivanje istine.

Podijeli:

Tagovi:

Tirana

Albanija

Pritvor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Грађани револтирани, недовољно паркинг мјеста у Бањалуци

Banja Luka

Građani revoltirani, nedovoljno parking mjesta u Banjaluci

4 h

0
Депонија код ријеке Брегаве у Стоцу

Gradovi i opštine

Ekološka katastrofa u BiH: Deponija ugrožava rijeku, građani pozivaju na hitnu reakciju

4 h

0
Бањалука

Banja Luka

Banjaluka ne smije da stagnira

4 h

0
Трговина-новац

Ekonomija

Građani na udaru poskupljenja

4 h

0

Više iz rubrike

Изузетно значајне промјене за бх. раднике у Словенији

Region

Izuzetno značajne promjene za bh. radnike u Sloveniji

6 h

0
Лука (11) је најмлађи свињогојац: Има шест крмача и 64 прасета

Region

Luka (11) je najmlađi svinjogojac: Ima šest krmača i 64 praseta

6 h

0
Лажни доктор преварио мушкарца и узео му хиљаде евра

Region

Lažni doktor prevario muškarca i uzeo mu hiljade evra

7 h

0
Графит-Поповац

Region

U toku je istraga o tome ko je prijetio Pupovcu smrću

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner