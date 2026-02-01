Banjaluka ne smije da stagnira

Banja Luka mora da se razvija i ne smije da stagnira. Skupštinska većina tražila je kapitalne investicije za izgradnju mosta u Docu i vodovodne mreže u Tunjicama.

"Čak smo neke amandmane i zajedno uspjeli da predložimo i usvojimo određene amandmane koje je i gradonačelnik predložio. To je sve u cilju da ovaj budžet bude funkcionalan da bude u interesu svih Banjalučana. Nadamo se da će gradonačelnik nakon usvajanja svih ovih amandmana koji su izglasani u Skupštini biti i provedeni u praksi u ovoj godini", rekao je Dragan Lukač, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka.

U Narodnom frontu nisu zadovoljni. Smatraju da se grad nije dovoljno posvetio rješavanju krucijalnih problema. Zbog toga će ispaštati građani.

"Ja bih voljela da smo u budžetu imali više izdvojenih sredstava i za rješavanje problema Vodovoda, Eko toplana, zagađenja vazduha, izjednačavanje subvencija za dječije vrtiće, ali to se nije našlo u budžetu, iako ja smatram da je to prioritet", rekla je Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka.

Ne brine to prvog čovjeka grada. Draško Stanivuković kaže da će biti dovoljno sredstava u budžetu za rješavanje svih važnih pitanja u Banjaluci.

"Svako vidi određene stvari na svoj način. Ja smatram da veliki grad poput Banja Luke mora uvijek imati probleme i izazove, ali se trudimo efikasno ih rješavati. Nismo svemogući, ali mislim da je Banja Luka na dobrom putu", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke.

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, ne bi se složio da je Banja Luka na ispravnom putu.

"Mi smo promijenili status Banjaluke, ja sam napravio Banjaluku glavnim gradom. U Banjaluci je najveći broj zaposlenih u javnim institucijama, sa najčešće visokom stručnom spremom, to su obrazovani ljudi koji primaju dobre plate u Banjaluci. Banja Luka više ne živi od zaposlenih u Vitaminci i Čajevcu i ostalim preduzećima, nego živi od onog što je javni resurs Republike Srpske. Banja Luka treba da pokaže daleko više sposobnosti i da brani način života u Republici Srpskoj jer od nje najviše i dobije. U Banjaluci je danas i sjedište Vlade, sjedište institucija, sjedište svih fondova, Banja Luka danas generiše preko 10 milijardi depozita godišnje zbog kojih ne dolaze ovdje samo ljudi iz okruženja i Republike Srpske, nego dolaze ljudi i iz drugih država, ovdje se razgovara o ozbiljnim projektima i ako Banja Luka izgubi taj značaj, a izgubiće vrlo brzo ako nastavi ovako sudskim procesima koji će jednog dana samo samo zatvoriti radnju", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Hoće li u budžetu ostati dovoljno sredstava da se riješe svi krucijalni problemi Banjalučana pokazaće se u narednim mjesecima. Uslov je da se okrene gradu, a ne kampanji za izbore u oktobru.