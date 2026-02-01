U Drakuliću obilježene 84 godine od ustaškog zločina nad Srbima

U banjalučkom naselju Drakulić obilježene su 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke, kada je 7. februara 1942. godine u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

U Spomen-hramu Svetog velikomučenika Georgija služena je Sveta arhijerejska liturgija koju je služio Njegovo preosveštenstvo vladika marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke.

Nakon toga u Spomen-kosturnice u Drakuliću služen je pomen ubijenim srpskim civilima i položeni vijenci i cvijeće.

Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Republike Srpske, poslanici u NSRS kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.