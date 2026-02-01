Logo
Large banner

U Drakuliću obilježene 84 godine od ustaškog zločina nad Srbima

01.02.2026

13:01

Komentari:

0
Дракулић-84 године од усташког злочина
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Drakulić obilježene su 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke, kada je 7. februara 1942. godine u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

U Spomen-hramu Svetog velikomučenika Georgija služena je Sveta arhijerejska liturgija koju je služio Njegovo preosveštenstvo vladika marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke.

Nakon toga u Spomen-kosturnice u Drakuliću služen je pomen ubijenim srpskim civilima i položeni vijenci i cvijeće.

Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Republike Srpske, poslanici u NSRS kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska garant da se zločini nad Srbima neće ponavljati

Podijeli:

Tagovi:

Drakulić

ustaški zločini

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дракулић

Banja Luka

U Drakuliću počelo obilježavanje 84 godine od zločina NDH nad Srbima

13 h

1
У Дракулићу обиљежавање 84 године од злочина НДХ над Србима

Banja Luka

U Drakuliću obilježavanje 84 godine od zločina NDH nad Srbima

15 h

1
Љубав. вјенчање

Banja Luka

Najstariji banjalučki mladoženja imao 85 godina

15 h

0
Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

Banja Luka

Moguće ponovno uvođenje restriktivnog režima grijanja

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner