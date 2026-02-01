Najstariji banjalučki mladoženja imao 85 godina

U gradu na Vrbasu lani su sklopljena 892 braka, a najstariji mladoženja koji je stao na "ludi kamen" imao je čak 85 godina.

Pokazuju to podaci Gradske uprave Banjaluka, a kako ističu za "Nezavisne novine" iz Od‌jeljenja za opštu upravu, otkazivanja termina za vjenčanja nije bilo, već je samo bilo njihovog pomjeranja.

Najstariji mladoženja imao 85 godina

"Najstariji mladoženja je bio 1940. godište, a najmlađi 2007. godište. Najstarija mlada je bila 1953. godište, a najmlađa 2007.", istakli su oni za "Nezavisne novine".

Među brojnim vjenčanjima koja su se desila tokom prošle godine, posebnu pažnju izazvalo je jedno, gd‌je je mladoženja u rubriku "zanimanje" napisao - astronaut.

Riječ je o mladoženji Savi Babiću, koji je, bez mnogo razmišljanja, odlučio upisati upravo to zanimanje.

"Pitao sam matičara mogu li upisati bilo šta. Rekli su da mogu i astronaut mi je prvo palo na pamet", rekao je Babić za "Nezavisne novine".

Tako je ovaj "svemirski pionir" sletio pravo pred oltar, gd‌je ga je čekala njegova izabranica, pedijatrijska sestra Mirela Galić.

Šta kaže zakon?

Inače, kada je riječ o slovu zakona, brak zaključuju dvije osobe suprotnog pola saglasnošću slobodno izjavljenih volja pred nadležnim organom jedinice lokalne samouprave.

"Matičar će, na osnovu prijave lica koja žele da stupe u brak i priloženih isprava, po potrebi i na drugi način, provjeriti da li su ispunjene pretpostavke za zaključenje i punovažnost braka", navodi se u zakonu.

Kako se dodaje, ako se utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za zaključenje i punovažnost braka, matičar će usmeno saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu zaključiti brak i o tome sačiniti službenu zabilješku.

Takođe, u zakonu se navodi da brak ne može zaključiti osoba koja nije navršila 18 godina života.

"Iz opravdanih razloga sud može u vanparničnom postupku dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina, ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka", stoji u zakonu.

Vasić: Brak ne nestaje, već se transformiše

Vladimir Vasić, sociolog, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da ovi brojevi pokazuju da, uprkos ekonomskoj nesigurnosti, migracijama i demografskom padu, institucija braka i dalje opstaje kao važan oblik emocionalne i socijalne sigurnosti.

"Posebno je indikativno to što imamo i vrlo mlade i veoma stare mladence, što ukazuje na polarizaciju životnih strategija, jedni ulaze u brak rano, tražeći stabilnost, dok drugi u poznijim godinama formalizuju partnerstva koja su često nastala iz potrebe za bliskošću i podrškom", kaže on.

Kako dodaje, sociološki gledano, ovo je odraz društva u tranziciji, u kojem se tradicionalne vrijednosti sudaraju sa savremenim životnim okolnostima.

"Brak ne nestaje - on se transformiše, prilagođavajući se novim ekonomskim i kulturnim realnostima", zaključuje Vasić za "Nezavisne novine".