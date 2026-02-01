Logo
Large banner

Najstariji banjalučki mladoženja imao 85 godina

01.02.2026

07:39

Komentari:

0
Љубав. вјенчање
Foto: Unsplash

U gradu na Vrbasu lani su sklopljena 892 braka, a najstariji mladoženja koji je stao na "ludi kamen" imao je čak 85 godina.

Pokazuju to podaci Gradske uprave Banjaluka, a kako ističu za "Nezavisne novine" iz Od‌jeljenja za opštu upravu, otkazivanja termina za vjenčanja nije bilo, već je samo bilo njihovog pomjeranja.

Najstariji mladoženja imao 85 godina

"Najstariji mladoženja je bio 1940. godište, a najmlađi 2007. godište. Najstarija mlada je bila 1953. godište, a najmlađa 2007.", istakli su oni za "Nezavisne novine".

Među brojnim vjenčanjima koja su se desila tokom prošle godine, posebnu pažnju izazvalo je jedno, gd‌je je mladoženja u rubriku "zanimanje" napisao - astronaut.

Riječ je o mladoženji Savi Babiću, koji je, bez mnogo razmišljanja, odlučio upisati upravo to zanimanje.

"Pitao sam matičara mogu li upisati bilo šta. Rekli su da mogu i astronaut mi je prvo palo na pamet", rekao je Babić za "Nezavisne novine".

Tako je ovaj "svemirski pionir" sletio pravo pred oltar, gd‌je ga je čekala njegova izabranica, pedijatrijska sestra Mirela Galić.

Šta kaže zakon?

Inače, kada je riječ o slovu zakona, brak zaključuju dvije osobe suprotnog pola saglasnošću slobodno izjavljenih volja pred nadležnim organom jedinice lokalne samouprave.

СПЦ

Društvo

Danas slavimo Svetog Makarija, izgovorite ovu molitvu

"Matičar će, na osnovu prijave lica koja žele da stupe u brak i priloženih isprava, po potrebi i na drugi način, provjeriti da li su ispunjene pretpostavke za zaključenje i punovažnost braka", navodi se u zakonu.

Kako se dodaje, ako se utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za zaključenje i punovažnost braka, matičar će usmeno saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu zaključiti brak i o tome sačiniti službenu zabilješku.

Takođe, u zakonu se navodi da brak ne može zaključiti osoba koja nije navršila 18 godina života.

"Iz opravdanih razloga sud može u vanparničnom postupku dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina, ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka", stoji u zakonu.

Vasić: Brak ne nestaje, već se transformiše

Vladimir Vasić, sociolog, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da ovi brojevi pokazuju da, uprkos ekonomskoj nesigurnosti, migracijama i demografskom padu, institucija braka i dalje opstaje kao važan oblik emocionalne i socijalne sigurnosti.

"Posebno je indikativno to što imamo i vrlo mlade i veoma stare mladence, što ukazuje na polarizaciju životnih strategija, jedni ulaze u brak rano, tražeći stabilnost, dok drugi u poznijim godinama formalizuju partnerstva koja su često nastala iz potrebe za bliskošću i podrškom", kaže on.

Kako dodaje, sociološki gledano, ovo je odraz društva u tranziciji, u kojem se tradicionalne vrijednosti sudaraju sa savremenim životnim okolnostima.

"Brak ne nestaje - on se transformiše, prilagođavajući se novim ekonomskim i kulturnim realnostima", zaključuje Vasić za "Nezavisne novine".

Podijeli:

Tagovi:

vjenčanja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

Društvo

Danas slavimo Svetog Makarija, izgovorite ovu molitvu

16 h

0
Шахид Бат

Svijet

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

1 d

1
Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

Scena

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

1 d

0
снијег америка

Svijet

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

1 d

0

Više iz rubrike

Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

Banja Luka

Moguće ponovno uvođenje restriktivnog režima grijanja

1 d

0
СНСД: Амандмани осигурали да буџет Бањалуке буде заснован на потребама грађана

Banja Luka

SNSD: Amandmani osigurali da budžet Banjaluke bude zasnovan na potrebama građana

2 d

0
Скупштина града, Бањалука

Banja Luka

Gradska kasa teška više od 284 miliona

2 d

0
Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Banja Luka

Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner