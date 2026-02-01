U Drakuliću počelo obilježavanje 84 godine od zločina NDH nad Srbima

U banjalučkom naselju Drakulić počelo je obilježavanje 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke, 7. februara 1942. godine, kada je u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

Drakulić - 84 godine od ustaškog zločina nad Srbima

U Spomen-hramu Svetog velikomučenika Georgija u toku je Sveta arhijerejska liturgija koju služi Njegovo preosveštenstvo vladika marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke.

Liturgiji prisustvuju ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te kao i vjernici.

Kod Spomen-kosturnice u Drakuliću u 12.00 časova biće služen pomen ubijenim srpskim civilima, u 12.15 časova biće položeni vijenci i cvijeće, dok je u 12.30 časova predviđeno obraćanje zvaničnika.

Prema istorijskim izvorima, konačan plan pokolja dogovoren je 6. februara 1942. godine u franjevačkom samostanu u banjalučkom naselju Petrićevac.

Glavni organizator zločina bio je ustaški stožernik Viktor Gutić, a izvršili su ga pripadnici 2. satnije "Tjelesnog zdruga Ante Pavelića" pod komandom natporučnika Josipa Mišlova, uz aktivno učešće franjevačkog kapelana fra Miroslava Filipovića Majstorovića.

Pokolj je počeo u ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine u rudniku Rakovac, gdje su ustaše ubile 52 od 60 srpskih rudara.

Nakon toga, oko 400 pripadnika ustaških jedinica nastavilo je sistematsko ubijanje srpskog stanovništva u selima Drakulić, Šargovac i Motike, idući od kuće do kuće. Ubijani su isključivo civili - žene, djeca i starci, jer su vojno sposobni muškarci u tom periodu uglavnom bili u zarobljeništvu.

Pokolj je izvršen bez ijednog ispaljenog metka sjekirama, noževima i krampovima, što dodatno govori o surovosti i namjeri zločinaca.

U banjalučkim selima Drakulić, Motike i Šargovac, te u rudniku Rakovac, a prema zvaničnim podacima ubijeno je najmanje 2.300 ljudi, među kojima 551 dijete.

Prvi spomenik žrtvama ovog pokolja podignut je 1965. godine, a od 1991. svake prve nedjelje prije godišnjice stradanja služi se parastos u naselju Drakulić.

Ustaški pokolji u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac i Drakulić, te rudniku Rakovac bili su priprema za napad na Kozaru u ljeto 1942. godine, ali i uvod u pokušaj likvidacije Srba u tadašnjoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, saveznici nacističke Njemačke.

Organizator obilježavanja je Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.