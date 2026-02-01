Tokom protekle noći ruski PVO uništio 21 ukrajinski dron

Izvor:
SRNA
01.02.2026
09:39
Komentari:0
Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 21 ukrajinski dron iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.
"Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 14 dronova iznad Belgorodske oblasti i pet iznad Voronješke oblasti", navodi se u saopštenju.
Republika Srpska
Dodik: Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska
Iz Ministarstva dodaju da je po jedna bespilotna letjelica uništena iznad Astrahanske i Kaluške oblasti.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu