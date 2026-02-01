Tokom protekle noći ruski PVO uništio 21 ukrajinski dron

Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 21 ukrajinski dron iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

"Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 14 dronova iznad Belgorodske oblasti i pet iznad Voronješke oblasti", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva dodaju da je po jedna bespilotna letjelica uništena iznad Astrahanske i Kaluške oblasti.