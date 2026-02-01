Logo
Tokom protekle noći ruski PVO uništio 21 ukrajinski dron

SRNA

01.02.2026

09:39

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 21 украјински дрон
Foto: Tanjug / AP

Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 21 ukrajinski dron iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

"Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 14 dronova iznad Belgorodske oblasti i pet iznad Voronješke oblasti", navodi se u saopštenju.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska

Iz Ministarstva dodaju da je po jedna bespilotna letjelica uništena iznad Astrahanske i Kaluške oblasti.

