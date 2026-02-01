Državljanin BiH uhapšen u raciji njemačkih specijalaca

Policijski službenici su prekjuče, 29.01.2026 tokom velike racije u Štutgartu i okolini zaplijenili 15 komada vatrenog oružja i uhapsili šest osumnjičenih.

Među uhapšenima nalazi se i 28-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako su saopštili tužilaštvo i policija u Štutgartu, opsežna istraga u oblasti organizovanog kriminala dovela je do hapšenja muškaraca starosti između 28 i 70 godina. Uz podršku specijalnih jedinica istražioci su pretresli stambene i poslovne prostorije osumnjičenih u pomenutim gradovima i okruzima.

Tom prilikom, pored oružja, zaplijenjen je i obiman dokazni materijal koji će tek biti analiziran.

Banja Luka Najstariji banjalučki mladoženja imao 85 godina

Tužilaštvo je zatražilo izdavanje naloga za pritvor za četvoricu uhapšenih, a danas su pred istražnog sudiju su izvedeni su 28-godišnji državljanin BiH, 32-godišnji Nijemac, kao i dvojica muškaraca sa turskim državljanstvom, stari 34 i 41 godinu. Protiv njih četvorice sudija je izdao naloge za pritvor zbog sumnje na kršenje Zakona o oružju. Muškarci su odmah sprovedeni u zatvorske jedinice.

Preostala dvojica osumnjičenih puštena su na slobodu nakon završetka policijskih mjera. Istraga se nastavlja. Policija nije dalje saopštavala dodatne informacije, osim da je riječ o slučaju organizovanog kriminala.