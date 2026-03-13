Crvena zvezda je drugo ime za senzaciju: Opet pao šampion Fenerbahče

ATV

13.03.2026

22:22

Crvena Zvezda je pobijedila Fenerbahče 79:73 i tako upisala pobjedu protiv ovog rivala drugi put u sezoni!

Šampion Evrope je imao nevjerovatan niz i 19 uzastopnih pobjeda u svim takmičenjima, ali su crveno-bijeli poslije preokreta došli do drugog trijumfa u sezoni protiv turskog tima.

Od početka meča, Zvezda je krenula furiozno, povela 10:2. Ipak, uslijedila je mnogo bolja igra izabranika šarunasa Jasikevičijusa, koji su preuzeli vođstvo zahvaljujući seriji 8:0.

Horton-Taker je bio popričično raspoložen i nosio je svoj tim uz solidnog Vejda Boldvina i Bonzija Kolsona.

Druga četvrtina bila je puna napetosti i nervoze, sa čestim faulovima i promjenama vođstva. Zvezda je uspjela da smanji prednost Fenerbahčea zahvaljujući poenima Batlera, Nvore i Odželeja. Rezultat 42:33 za goste je stajao na poluvremenu.

Treća četvrtina donijela je potpuni preokret Crvene zvezde, koju je predvodio Džered Batler sa nekoliko ključnih poena. Horton-Taker i Boldvin su pokušavali da drže ritam Fenerbahčea, ali su crveno-bijeli kontrolisali skok i tempo igre. Koliko je Zvezda odigrala dobro ovaj period vidi se po tome što su dopustili svega 14 poebna, a ubacili 28, prenosi "Telegraf".

U posljednjoj četvrtini, Zvezda je održavala prednost, a mini serije Batlera i Nvore dodatno su potvrdile nadmoć domaćih. Semi Odželej je bio odličan u odbrani. Na ruku je Zvezdi i šlo i loše veče Biberovića, koji se propisno ispromašivao.

