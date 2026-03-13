Izbjegnuta tragedija za dlaku: Košarkaš umalo stradao pri zakucavanju

13.03.2026

20:47

Закуцавање Вигинса
Foto: Screenshot

Na utakmici košarkaške Premijer lige Hrvatske između ekipa Kvarnera i Splita dogodio se nesvakidašnji incident.

Naime, dva minuta prije kraja druge četvrtine, pri rezultatu 48:47, Demajeo Vigins, košarkaš Splita, snažnim zakucavanjem je srušio konstrukciju koša.

Konstrukcija je popustila i pala preko američkog košarkaša, ali je zahvaljujući brzoj reakciji ostalih igrača, koji su podigli koš, izbjegnuta teža povreda.

Јоџир и Ирена Радуловић

Scena

Koliko godina ima Irena Radulović, Jodžirova žena

Vigins je ubrzo ustao i nastavio utakmicu bez posljedica.

Uprkos ovom pehu, Vigins je ostvario dabl-dabl učinak sa 16 postignutih poena, 10 skokova i pet asistencija.

Split je ipak poražen od Kvarnera rezultatom 104:99 u okviru 23. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske.

Više iz rubrike

Košarka

Koliko para traži bivša vjerenica Luke Dončića?

2 h

0
Košarka

Dončić otkrio detalje drame: "Bio sam u šoku kad sam čuo šta mi govori"

10 h

0
Košarka

Jokić novom monstruoznom partijom srušio San Antonio!

14 h

0
Košarka

Niko nikada kao Nikola Jokić: Srbinu još jedan istorijski rekord

1 d

0

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

