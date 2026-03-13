Izbjegnuta tragedija za dlaku: Košarkaš umalo stradao pri zakucavanju

Na utakmici košarkaške Premijer lige Hrvatske između ekipa Kvarnera i Splita dogodio se nesvakidašnji incident.

Naime, dva minuta prije kraja druge četvrtine, pri rezultatu 48:47, Demajeo Vigins, košarkaš Splita, snažnim zakucavanjem je srušio konstrukciju koša.

Konstrukcija je popustila i pala preko američkog košarkaša, ali je zahvaljujući brzoj reakciji ostalih igrača, koji su podigli koš, izbjegnuta teža povreda.

Vigins je ubrzo ustao i nastavio utakmicu bez posljedica.

Uprkos ovom pehu, Vigins je ostvario dabl-dabl učinak sa 16 postignutih poena, 10 skokova i pet asistencija.

Split je ipak poražen od Kvarnera rezultatom 104:99 u okviru 23. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske.