"Turisti" iz BiH uhvaćeni da rade na crno

Službenici Finansijske kontrole rada na crno Glavne carinske uprave Frankfurt (Oder) izvršili su kontrolu jednog privrednog preduzeća u mjestu Pinov (Uckermark) i tom prilikom zatekli su dva državljanina Bosne i Hercegovine koji su radili na crno.
Kako stoji u saopštenju Glavne carinske uprave, kontrolisane su dvije proizvodne hale, gdje su zatečeni radnici različitih nacionalnosti.
Među njima su bila dva državljanina Bosne i Hercegovine i sedam indijskih državljanina, koji su posjedovali samo slovenačke, odnosno hrvatsku boravišne dozvole sa radnim odobrenjem.
Time im nije bilo dozvoljeno da obavljaju privrednu djelatnost u Njemačkoj i samim time su imali status turista.
Ipak, oni su uhvaćeni da izvode radove u oblasti metalne konstrukcije, zbog čega im status turista automatski prestao da važi. Na taj način oni su, zapravo, nezakonito boravili u Njemačkoj.
Nakon kontrole, svih devet radnika je prebačeno u Centralnu službu za strance u Berlin-Šenefeldu, sa kojom Finansijska kontrola rada ana crno blisko sarađuje, a gdje su saslušani u vezi sa slučajem.
Državljani BiH dobili su nalog za napuštanje teritorije Njemačke i povratak u svoju matičnu zemlju. Indijski državljani ostali su u službi za strance i čekaju dalju odluku.
