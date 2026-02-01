"Turisti" iz BiH uhvaćeni da rade na crno

Službenici Finansijske kontrole rada na crno Glavne carinske uprave Frankfurt (Oder) izvršili su kontrolu jednog privrednog preduzeća u mjestu Pinov (Uckermark) i tom prilikom zatekli su dva državljanina Bosne i Hercegovine koji su radili na crno.

Kako stoji u saopštenju Glavne carinske uprave, kontrolisane su dvije proizvodne hale, gd‌je su zatečeni radnici različitih nacionalnosti.

Među njima su bila dva državljanina Bosne i Hercegovine i sedam indijskih državljanina, koji su posjedovali samo slovenačke, odnosno hrvatsku boravišne dozvole sa radnim odobrenjem.

Time im nije bilo dozvoljeno da obavljaju privrednu d‌jelatnost u Njemačkoj i samim time su imali status turista.

Ipak, oni su uhvaćeni da izvode radove u oblasti metalne konstrukcije, zbog čega im status turista automatski prestao da važi. Na taj način oni su, zapravo, nezakonito boravili u Njemačkoj.

Nakon kontrole, svih devet radnika je prebačeno u Centralnu službu za strance u Berlin-Šenefeldu, sa kojom Finansijska kontrola rada ana crno blisko sarađuje, a gd‌je su saslušani u vezi sa slučajem.

Državljani BiH dobili su nalog za napuštanje teritorije Njemačke i povratak u svoju matičnu zemlju. Indijski državljani ostali su u službi za strance i čekaju dalju odluku.