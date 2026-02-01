Građani revoltirani, nedovoljno parking mjesta u Banjaluci

Nerijetko revoltirani, građani-vozači ne znaju da li im je gore zbog kazni za parkiranje ili zato što je pronalaženje mjesta za parking nekad ravno dobitku sedmice na lotu. U Banja Luci se sve češće i ne zna da li je parking dozvoljen ili zabranjen, plaća li se ili ne, pa vozačima ne preostaje ništa drugo nego da se snalaze.

Mišljenja građana ne mijenjaju činjenicu da problema sa parkingom u Banjaluci ima. Dok se vozači bore za parking, iz Republičkog zavoda za statistiku naglašavaju kako je evidentno da je sve više registrovanih vozila. Svako peto putničko vozilo u Republici Srpskoj registrovano je u Banjaluci.

"Ako pogledamo period od 2015. do 2024. godine onda vidimo da je prije deset godina dakle u 2015-oj godini u Banjaluci bilo registrovano nešto više od 52.000 putničkih automobila taj broj do 2023. godine porastao na oko 73.000 da bi u 2024 godini u Banjaluci bilo registrovano nešto manje od 77.000 automobila", rekao je Ognjen Ignjić, stručni savjetnik za međunarodne projekte i saradnju.

Iz Gradske uprave ističu da su započeli po njima značajne aktivnosti.

"Evo stotinjak parking mjesta će biti već u narednih mjesec do dva dana,to je zaista sasvim značajno. Analize pokazuju da na tim prostorima gdje radimo na parking garažama konkretno u Sime Matavulja, na parking mjestima da će to zadovoljiti potrebe stanara što nam i jeste cilj. Isto tako na Starčevici ćemo dobiti blizu 200 parking mjesta to su već zaista značajna poboljšanja", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Eksperti ističu da se problem ne može riješiti preko noći i da je jedno od rješenja bolja organizacija javnog prevoza.

"Donošenje novog urbanističkog plana ne može svakako odmah riješiti sve probleme. Problemi su generisani dugi niz godina tako da će trebati izvjestan period da se oni riješe. Međutim što se prije donese urbanistički plan mi bismo mogli očekivati rješenje problema", rekao je Siniša Cvijić, docent na Arhitektonskom-građevinskom-geodetskom fakultetu u Banjaluci.

U gradu sa više od 77.000 registrovanih putničkih automobila brojka od 300 novih parking mjesta na prvu gasi vatru, ali djeluje simbolično vozači za to nisu krivci.