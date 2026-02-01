U toku je istraga o tome ko je prijetio Pupovcu smrću

Zagrebačka policija potvrdila je danas da je u podzemnom prolazu u Remetinečkoj cesti ispisan grafit "neprimjerenog sadržaja" i saopštila da je u toku kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja.

U podzemnom prolazu kod zagrebačke Osnovne škole "Savski Gaj" u subotu su osvanuli grafiti "Ubij Pupovca" i "Ustaše Novi Zagreb" uz slovo "U" sa krstom i kukastim krstom.

Iz Policijske uprave u Zagrebu poručili su da nisu primili dojavu o grafitima, ali da su po saznanju iz medija na mjesto događaja odmah uputili policijske službenike, koji su obavili kriminalističko-tehničku obradu, prenosi Index.hr.

Policija je navela da je uklanjanje grafita u nadležnosti komunalne službe.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i poslanik u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac izjavio je prethodno da ga ispisivanje grafita nije iznenadilo.

- Poruke "Ubij Srbina!" već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja. Ova poruka je samo najekstremnije izražavanje mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovno dobijamo - rekao je Pupovac i dodao da su takve poruke dio vokabulara kulture mržnje koja vlada u javnom prostoru.

Pupovac je podsjetio da se neke takvih poruka mržnje čuju i u hrvatskom Saboru, a nerijetko im i hrvatski mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara.

- Sa takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo da očekujemo samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo da se zapitamo šta je sljedeće i ko je sljedeći - upozorio je Pupovac.