Logo
Large banner

U toku je istraga o tome ko je prijetio Pupovcu smrću

01.02.2026

15:08

Komentari:

0
Графит-Поповац
Foto: SRNA

Zagrebačka policija potvrdila je danas da je u podzemnom prolazu u Remetinečkoj cesti ispisan grafit "neprimjerenog sadržaja" i saopštila da je u toku kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja.

U podzemnom prolazu kod zagrebačke Osnovne škole "Savski Gaj" u subotu su osvanuli grafiti "Ubij Pupovca" i "Ustaše Novi Zagreb" uz slovo "U" sa krstom i kukastim krstom.

Iz Policijske uprave u Zagrebu poručili su da nisu primili dojavu o grafitima, ali da su po saznanju iz medija na mjesto događaja odmah uputili policijske službenike, koji su obavili kriminalističko-tehničku obradu, prenosi Index.hr.

Policija je navela da je uklanjanje grafita u nadležnosti komunalne službe.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i poslanik u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac izjavio je prethodno da ga ispisivanje grafita nije iznenadilo.

- Poruke "Ubij Srbina!" već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja. Ova poruka je samo najekstremnije izražavanje mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovno dobijamo - rekao je Pupovac i dodao da su takve poruke dio vokabulara kulture mržnje koja vlada u javnom prostoru.

Pupovac je podsjetio da se neke takvih poruka mržnje čuju i u hrvatskom Saboru, a nerijetko im i hrvatski mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara.

- Sa takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo da očekujemo samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo da se zapitamo šta je sljedeće i ko je sljedeći - upozorio je Pupovac.

Podijeli:

Tag:

Milorad Pupovac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ужас: Мушкарац стрпао жену у гепек и одвезао је у шуму

Region

Užas: Muškarac strpao ženu u gepek i odvezao je u šumu

10 h

0
Један клик га коштао 9.100 евра: Не насједајте на нову интернет превару

Region

Jedan klik ga koštao 9.100 evra: Ne nasjedajte na novu internet prevaru

14 h

0
Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Region

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

1 d

1
Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Region

Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner