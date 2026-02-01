Luka (11) je najmlađi svinjogojac: Ima šest krmača i 64 praseta

Uzgoj svinja i svinjokolj, koji je nekada podrazumijevao brojnu ispomoć, od samog klanja, preko obrade mesa, pa sve do pripreme za sušenje, danas su u zadarskom kraju gotovo sasvim izumrli.

Tradicija koja je decenijama bila sastavni dio seoskog života otišla je u prošlost.

Tenis Crnogorski novinar likuje nakon poraza Đokovića: "Slatki zvuk tišine"

Ipak, postoje i oni hrabri i odvažni koji vjeruju u sebe, svoju ideju i iz čiste želje upuštaju se u uzgoj svinja, uvjereni da na tom putu mogu uspjeti.

Nerazdvojni su

Jedan od njih je Luka Demo iz Raštana Donjih, naselja u zaobalju Opštine Sveti Filip i Jakov. Vijest sama po sebi možda ne bi bila neobična ni senzacionalna da Luka Demo nema tek 11 godina i da ne pohađa 5. razred Osnovne škole u Sv. Filipu i Jakovu, piše "Zadarski list".

"S novcem koji sam prije godinu i po dana dobio za svoju prvu svetu pričest, s ocem Antom išao sam u Liku i kupio tri praseta, moje drage mješance slavonske i divlje svinje", kazao je mali Luka.

Ovaj izuzetno mladi preduzetnik zasigurno je fenomen u ovdašnjem svinjogojstvu, jednoj od nekada najznačajnijih grana poljoprivredne proizvodnje.

Dok su se tradicionalni običaji, za koje se donedavno vjerovalo da će prije propasti selo nego oni, ugasili, Luka na to nikako ne pristaje. Danas se s pravom može nazvati najmlađim preduzetnikom u Hrvatskoj.

Republika Srpska Košarac: Zajedno za održive projekte i čist vazduh u Istočnom Sarajevu

"Za sada imam šest krmača, jednog nerasta i 64 praseta", ponosno će Luka, koji se sa svinjama, uz puno ljubavi i svakodnevne brige, brzo sprijateljio. Postali su nerazdvojni.

Svinje imaju imena, kako radi lakše identifikacije, tako i zbog emotivne povezanosti. Krmače se zovu Maća, Mimi, Linda, Conja, Crnka i Mila, dok je nerast Maći težak oko 350 kilograma.

Tri tone kukuruza

"Želja mi je da jednog dana imam 100 i više krmača koje se prase dva puta godišnje. U jednom leglu imaju od 10 do 15 prasadi", govori Luka, izuzetno mlad, ali iznenađujuće zreo i usmjeren preduzetnik koji ne skriva ambiciju da svoj hobi pretvori u ozbiljan i unosan posao.

Svjestan je da stvaranje farme svinja od nule traži puno vremena, truda i ulaganja. Farma se nalazi na lokaciji Drače, otprilike kilometar do kilometar i po od porodične kuće.

Tenis Novak Đoković u tri riječi raspametio cijelu Srbiju - FOTO

Tamo su izgradili štalu, pomoćni objekat i dvorište te postavili ogradu i video nadzor.

"Mjesečno za prehranu svinja treba čak tri tone kukuruza, a za prasiće oko 100 litara mlijeka. Tu su i kupus i zelje", objašnjava Luka koji uzgoj svinja ne doživljava kao igru, nego vrlo ozbiljno.

Rad na svinjogojskoj farmi zahtijeva svakodnevno prisustvo, posvećenost i fizički napor.

"Na farmi sam od jutra do sutra. Najmanje dva puta dnevno, po dva sata, posvećujem svojim svinjama i tukama. To je jače od mene, puno jače", priznaje Luka.

Njegov otac Ante Demo s ponosom ističe kako sin svojim primjerom potvrđuje staru narodnu izreku: "Na mladima svit ostaje".

Brojna podrška

Profitabilnost farme svinja u potpunosti će zavisiti od marljivosti i vještini uzgajivača, a toga ovom mladom preduzetniku očito ne nedostaje.

"Ne bih ih prodao. Nema te sile niti evra. Ni za sve šolde ovog svita", iskreno kaže Luka, strastveni ljubitelj domaćih životinja kojem je porodica najveća podrška.

U selu ga svi vole i rado pomažu, a poznat je i daleko izvan Raštana Donjih.

"Svi mi s puno ljubavi i bez prigovora daju podršku. Posebno moram spomenuti barba Danila iz Svetog Petra, koji nam je nedaleko farme besplatno ustupio dva hektara zemlje za sijanje kukuruza i žita. Svima velika hvala", zahvaljuje se Luka Demo, dok zajedno s mlađim bratom Jakovom doji prasiće, piše "Zadarski list".