Ruska PVO oborila 87 ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je noćas 87 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su dronovi oboreni iznad Krasnodarske, Brjanske, Belgorodske, Rostovske, Samarske, Astrahanske, Volgogradske i Tulske oblasti, Krima, Azovskog i Crnog mora.

U napadima su korišteni dronovi sa fiksiranim krilima, dodalo je Ministarstvo odbrane, prenosi RT Balkan.