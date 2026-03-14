Logo
Large banner

Policajci "uhapsili" robota: Poslao u bolnicu ženu od 70 godina

Autor:

ATV

14.03.2026

08:11

Komentari:

0
Робот
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Humanoidni robot bio je umiješan u incident koji se dogodio u Makauu, Kina. Optužen je da je uplašio stariju ženu, koja je nakon tog iskustva prevezena u bolnicu. Robota su sproveli policajci i nije pružao otpor.

Robota iz Makaua sproveli su policajci nakon što je uplašio stariju ženu, prema izvještajima listova Macau Post i Saou Čajna Morning Post koje prenosi Futurism.

Sofija otišla na praksu u Afriku i nestala bez traga: Pocepana odeća nađena na drveću

Policija je za javnu televiziju TDM izjavila da se incident dogodio uveče, u blizini stambenog kompleksa u Pataneu, prenosi Mediafaks.

Žena stara 70 godina gledala je u telefon dok je hodala ulicom. Primjetila je humanoidnog robota, model Unitree G1, koji je bio iza nje. Žena je viknula na robota, a on je reagovao podigavši obe ruke. Policajci pozvani na lice mjesta sproveli su robota. On nije pružao otpor, a jedan policajac je viđen kako stavlja ruku na rame robota, baš kao što se radi sa ljudskim osumnjičenima.

Banja Luka

Drama u centru Banjaluke: Grom udario u drvo

Informacije koje su dali kineski izvori pokazuju da robot pripada jednom obrazovnom centru u Makauu i da je korišćen za "promotivne aktivnosti". Vraćen je vlasniku, od kojeg je zatraženo da bude oprezniji, prenosi Telegraf.

Predstavnik obrazovnog centra objasnio je da se incident dogodio dok je robot napuštao to područje. Žena se zaustavila nasred staze da proveri telefon, a pošto robot nije mogao da je zaobiđe, jednostavno je čekao iza nje. Tada je žena primjetila robota sa upaljenim svjetlima i uplašila se.

Žena je prevezena u bolnicu, ali je odlučila da ne podnese prijavu. Policija je takođe potvrdila da nije bilo nikakvog fizičkog kontakta između dvije strane.

Pogledajte kako je izgledala ova krajnje neobična situacija:

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Robot

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Banja Luka

Drama u centru Banjaluke: Grom udario u drvo

2 h

0
Hronika

Muškarac (32) zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

3 h

0
Пумпа

Društvo

Odlazak na pumpu prazni novčanik: Koliko građani plaćaju gorivo?

3 h

0
Svijet

Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu

3 h

0

Više iz rubrike

Svijet

Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Iran je potpuno poražen

3 h

0
На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

Svijet

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

12 h

0
Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

Svijet

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

12 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

59

Kada se tačno pomjera sat ove godine?

10

46

Ovog proljeća plave farmerke kombinujte sa ''zabranjenom bojom'': Najluksuznija je zamjena za crnu

10

40

Zemlju pogodila prva velika magnetna oluja

10

33

Raketa pogodila američku ambasadu u Bagdadu

10

30

Evo zašto nikada ne biste trebali držati telefon na kuhinjskoj ploči dok kuvate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner