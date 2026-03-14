Policajci "uhapsili" robota: Poslao u bolnicu ženu od 70 godina

Humanoidni robot bio je umiješan u incident koji se dogodio u Makauu, Kina. Optužen je da je uplašio stariju ženu, koja je nakon tog iskustva prevezena u bolnicu. Robota su sproveli policajci i nije pružao otpor.

Robota iz Makaua sproveli su policajci nakon što je uplašio stariju ženu, prema izvještajima listova Macau Post i Saou Čajna Morning Post koje prenosi Futurism.

Policija je za javnu televiziju TDM izjavila da se incident dogodio uveče, u blizini stambenog kompleksa u Pataneu, prenosi Mediafaks.

Žena stara 70 godina gledala je u telefon dok je hodala ulicom. Primjetila je humanoidnog robota, model Unitree G1, koji je bio iza nje. Žena je viknula na robota, a on je reagovao podigavši obe ruke. Policajci pozvani na lice mjesta sproveli su robota. On nije pružao otpor, a jedan policajac je viđen kako stavlja ruku na rame robota, baš kao što se radi sa ljudskim osumnjičenima.

Informacije koje su dali kineski izvori pokazuju da robot pripada jednom obrazovnom centru u Makauu i da je korišćen za "promotivne aktivnosti". Vraćen je vlasniku, od kojeg je zatraženo da bude oprezniji, prenosi Telegraf.

Predstavnik obrazovnog centra objasnio je da se incident dogodio dok je robot napuštao to područje. Žena se zaustavila nasred staze da proveri telefon, a pošto robot nije mogao da je zaobiđe, jednostavno je čekao iza nje. Tada je žena primjetila robota sa upaljenim svjetlima i uplašila se.

Žena je prevezena u bolnicu, ali je odlučila da ne podnese prijavu. Policija je takođe potvrdila da nije bilo nikakvog fizičkog kontakta između dvije strane.

Pogledajte kako je izgledala ova krajnje neobična situacija: