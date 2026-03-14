Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu

Izvor:
Tanjug
14.03.2026
07:52
U Amsterdamu je sinoć došlo do eksplozije na spoljnom zidu jevrejske škole u Bujtenveldertu.
Policija i vatrogasne službe brzo su reagovale, a materijalna šteta je ograničena.
Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema opisala je incident kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu i osudila ga kao "kukavički čin agresije".
Ona je navela da škola mora da ostane sigurno mjesto za djecu, a Amsterdam bezbjedan za Jevreje, ističući zabrinutost zbog rastućeg antisemitizma.
Policija je potvrdila da postoje slike postavljanja i detonacije eksploziva.
Zbog prethodnih incidenata u jevrejskim institucijama u Liježu i Roterdamu, bezbjednost u amsterdamskim školama i institucijama dodatno je pojačana.
