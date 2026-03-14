Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu

Tanjug

14.03.2026

07:52

Експлозија у јеврејској школи у Амстердаму
U Amsterdamu je sinoć došlo do eksplozije na spoljnom zidu jevrejske škole u Bujtenveldertu.

Policija i vatrogasne službe brzo su reagovale, a materijalna šteta je ograničena.

протест Сарајево

Protesti u Sarajevu

Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema opisala je incident kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu i osudila ga kao "kukavički čin agresije".

Ona je navela da škola mora da ostane sigurno mjesto za djecu, a Amsterdam bezbjedan za Jevreje, ističući zabrinutost zbog rastućeg antisemitizma.

Policija je potvrdila da postoje slike postavljanja i detonacije eksploziva.

Доналд Трамп-12032026

Tramp: Iran je potpuno poražen

Zbog prethodnih incidenata u jevrejskim institucijama u Liježu i Roterdamu, bezbjednost u amsterdamskim školama i institucijama dodatno je pojačana.

Pročitajte više

Православље, црква

Danas slavimo veliku sveticu: Žene treba da izgovore ovu molitvu za spas duše

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

Доналд Трамп

Tramp: Iran je potpuno poražen

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

Балистичка ракета

Njujork tajms potvrdio napad Bahreina na Iran

Kada se tačno pomjera sat ove godine?

Ovog proljeća plave farmerke kombinujte sa ''zabranjenom bojom'': Najluksuznija je zamjena za crnu

Zemlju pogodila prva velika magnetna oluja

Raketa pogodila američku ambasadu u Bagdadu

Evo zašto nikada ne biste trebali držati telefon na kuhinjskoj ploči dok kuvate

