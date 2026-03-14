Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu

U Amsterdamu je sinoć došlo do eksplozije na spoljnom zidu jevrejske škole u Bujtenveldertu.

Policija i vatrogasne službe brzo su reagovale, a materijalna šteta je ograničena.

Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema opisala je incident kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu i osudila ga kao "kukavički čin agresije".

Ona je navela da škola mora da ostane sigurno mjesto za djecu, a Amsterdam bezbjedan za Jevreje, ističući zabrinutost zbog rastućeg antisemitizma.

Policija je potvrdila da postoje slike postavljanja i detonacije eksploziva.

Zbog prethodnih incidenata u jevrejskim institucijama u Liježu i Roterdamu, bezbjednost u amsterdamskim školama i institucijama dodatno je pojačana.