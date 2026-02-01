Logo
Slovenija povećala minimalac: Ovo je konačan bruto iznos

Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ
Foto: Pixabay

Slovenija je službeno utvrdila novu minimalnu platu za 2026. godinu.

Prema odluci Ministarstva rada, minimalna plata za rad s punim radnim vremenom, od 1. januara 2026. nadalje, iznosi 1.481,88 evra bruto, što je približno 1.000 evra neto za samca bez djece i bez posebnih olakšica.

Odluka je objavljena u Uradnom listu u petak, 30. januara 2026, čime je ispoštovan zakonski rok da se minimalna plata utvrdi i objavi najkasnije do 31. januara svake godine.

Prema objašnjenju, obračun minimalne plate vezan je za zakonsko pravilo da minimalac mora biti 20–40% iznad minimalnih životnih troškova. Polazna vrijednost bila je 1.442,92 evra bruto, a zatim je iznos usklađen s inflacijom (2,7%), čime je dobijen konačni iznos od 1.481,88 evra bruto.

Povećanje minimalne plate ne utiče samo na radnike koji primaju minimalac. U praksi, minimalna plata često služi kao referentna tačka za niz drugih naknada i obračuna, pa se njen rast prelijeva i na druge segmente tržišta rada. Među njima su, između ostalog, i određene satnice i naknade vezane za rad, kao i pojedini elementi socijalnih davanja.

Sindikati u Sloveniji su povećanje u osnovi pozdravili, dok dio poslodavačkih organizacija upozorava na pritisak na troškove rada, posebno u sektorima s nižim maržama.

Za zemlje regiona, ova odluka dodatno otvara temu konkurentnosti tržišta rada i migracija radne snage: viši minimalac u Sloveniji može povećati privlačnost zapošljavanja, posebno za radnike iz susjednih zemalja, u kombinaciji s legalnim kanalima rada i potražnjom u određenim djelatnostima.

