Policija zaplijenila 150 kilograma marihuane, uhapšene tri osobe

01.02.2026

Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе
Foto: Pixabay

Policija Sjeverne Makedonije saopštila je da uhapsila tri muškarca iz Skoplja koji su u “šlepovanom” vozilu transportovali 150 kilograma marihuane.

Kako se navodi, 37-godišnji M.Z. u Strugi, gradu na jugozapadu zemlje, kupio je “opel kombo” u koji je zajedno sa 61-godišnjim I.B. smjestio marihuanu i onda su kontaktirali G.B. (59) kako bi to vozilo, koje nije bilo u voznom stanju, “odšlepovao” do Skoplja za 200 evra.

Poslije dolaska u Skoplje, prema navodima policije, M.Z. I.B. su zatražili od G.B. da za dodatnih 40 evra nastavi da vozi do mjesta Sveti Nikola, u istočnom dijelu Sjeverne Makedonije, iza “mercedesa” u kojem su se vozili.

“Na regionalnom putu u blizini Svetog Nikole policajci su, nakon što su prethodno dobili informaciju da će biti izvršen transport veće količine droge, zaustavili kamion marke ‘iveko’ koji je vukao ‘opel kombo’ i pregledom zadnjeg sjedišta i u prtljažniku vozila, pronašli osam kesa sa 50 paketića marihuane”, piše u saopštenju.

Nakon vještačenja koje je sprovelo Odjeljenje za forenzička ispitivanja Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, utvrđeno je da se radi o 150 kilograma marihuane.

Protiv trojice uhapšenih Skopljanaca policija je Tužilaštvu za organizovani kriminal Sjeverne Makedonije podnijela krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

