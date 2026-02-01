Odzvonilo standardnim punjačima: Uz pomoć nove tehnologije do 100% baterije za samo pet minuta

Umjesto uobičajenog punjenja od 1–2 sata, nova tehnologija može da napuni telefon do 100% za otprilike 5 minuta bez pregrijevanja ili oštećenja baterije. To je ogroman skok u odnosu na današnje standarde i signal da bi već sljedeće generacije uređaja mogle potpuno da eliminišu čekanje na punjenje.

Još važnije, ove baterije su dizajnirane tako da traju duplo duže u odnosu na današnje litijum-jonske baterije, što znači da bi vaš telefon mogao da zadrži visok kapacitet i poslije nekoliko godina intenzivne upotrebe.

Prve komercijalne verzije na tržištu u naredne dvije godine

Tehnologija koristi novu vrstu materijala i struktura koje omogućavaju brži protok jona bez prelaznog zagrijavanja, pa se kapacitet baterije ne troši brzo, a punjenje ostaje bezbjedno i pouzdano. Za običnog korisnika, to znači kraće vrijeme punjenja, manje brige oko traženja punjača i veći vijek baterije, čak i poslije 2–3 godine.

Očekuje se da će prve komercijalne verzije ove tehnologije biti dostupne na tržištu u naredne dvije godine, a proizvođači već pregovaraju sa velikim brendovima kao što su Samsung, Epl i Šaomi kako bi je ugradili u nove modele telefona i električnih vozila.