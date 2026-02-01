Ovo je Sana Alajmović iz Epstajnovih fajlova: O ženi iz BiH se godinama piše

U milionima novih dosijea koji se odnose na seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, a koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD, nalazi se i ime Sane Alajmović, uspješne preduzetnice iz Švedske, koja je rođena u Olovu.

Kako piše "Istraga.ba", ime Sane Alajmović pominje se u 53 fajla iz Epstinove arhive objavljena na stranici američkog Ministarstva pravde. Radi se o imejl prepiskama iz 2012. godine, u kojima Alajmovićeva sa Epstinom i njegovim najbližim saradnicima dogovara detalje njegovog dolaska u Stokholm.

Šta piše u mejlovima

U jednoj od objavljenih prepiski od 15. novembra 2012. godine, Sana Alajmović piše Epstajnu:

Doručak sa profesorom Matijasom Ulenom (kojeg si ranije upoznao u Njujorku) u 10.00 u hotelu „Angle“. Branč sa BBB djevojkama u 13.00 u hotelu „Kung Karl“. Želiš li da ti dogovorimo još neke dodatne sastanke? Srdačno, Sana.

U drugoj prepisci od 30. novembra 2012. godine, Alajmovićeva piše Epstajnu:

Dragi Džefri, u prilogu pronađi rezimee i fotografije nekih od djevojaka koje će doći na sutrašnji branč. Sve one su studirale na Stokholmskoj školi ekonomije i starosti su od 23 do 28 godina. Poslaću ti dodatne rezimee kada ih dobijem. Nadam se da će tvoje putovanje proći sigurno! Uz ljubazne pozdrave, Sana.

Dan prije ove prepiske, 29. novembra, Epstajnova izvršna asistentica Lesli Grof poslala je imejl Sani Alajmović, u kojem piše:

Džefri kaže da će biti dostupan za sastanak sa BBB djevojkama i Matijasom poslije 14 časova u Stokholmu u subotu, 1. decembra. Nakon toga će se te večeri vratiti u Pariz.

Sana Alajmović rođena je u Olovu. Kao petogodišnja djevojčica je 1992. godine sa porodicom izbjegla iz BiH u Švedsku, gdje i danas živi. Tamo je izgradila uspješnu karijeru u oblasti biomedicine. Suosnivačica je i bivša direktorka kompanije „Sigrid Terapejtiks“, koja se bavi razvojem preparata za liječenje dijabetesa i mršavljenje. Od avgusta 2025. godine nalazi se na mjestu izvršne direktorke poznate švedske kompanije „Enzimatika“.

Dobitnica je više nagrada za preduzetništvo. U avgustu 2019. godine vodeći američki časopis za biološke nauke „BioSpejs“ uvrstio je Alajmovićevu kao jedinu Evropljanku na listu deset vodećih mladih inovatora svijeta. Jedno vrijeme živjela je i radila u Njujorku, gdje je, kako sama navodi, pomagala švedskim preduzećima da se etabliraju u Sjedinjenim Američkim Državama.

O njoj se piše godinama

O Sani Alajzović mediji godinama pišu kao o izuzetno uspješnoj priovrednici.

Tako je 2019. godine novinske stupce ispunila kao jedina Evropljanka među 10 vodećih naučnika inovatora svijeta, starosti do 40 godina.

Sanu je, naime, na listu 10 vodećih mladih inovatora uvrstio vodeći američki časopis za biološke nauke ‘Bio Spejs’.​

Priznanje i nagrade ovoj 32-godišnjakinji samo su pristizale, a ona je ranije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekla da je tek na početku.

Godine 2014. Sana Alajmović došla je na ideju da osnuje kompaniju ‘Sigrid Terapeutiks’. Ta kompanija izumila je biotehnologiju koja ljudima pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, što na kraju može umanjiti rizik od dijabetesa tipa 2.

Njena kompanija bila je jedna od vodećih na tržištu i najbolji startup na sjeveru Evrope. Mnoge investitore iz cijeloga svijeta zanima njihov proizvod, a kako kaže Sana, najviše Kineze. Radili su kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, te dokazali da produkt funkcioniše.

Mediji su tada pisali da joj početak nije bio lak, te da je vrijedno učila, završila je gimnaziju, a poslije i Ekonomski fakultet u Stokholmu. Tako se etablirala u švedsko društvo.

I postigla je veliki uspjeh. Sanu Alajmović jedan švedski časopis je 2012. godine uvrstio među 101 super talenta Švedske. U maju 2019. predstavljena je u naučnom časopisu ‘Genetski inženjering’ kao jedna od 10 najperspektivnijih lidera u biomedicini, mlađih od 40 godina.

Isticala je da je ponosna na svoje porijeklo iz Bosne i Hercegovine, ali ne zanemaruje ni to što je odrasla u Švedskoj.

“Kad sam bila mlađa, stidjela sam se što nisam Šveđanka. Sada se hvalim svima što imam dvije kulture", pričala je.

Sana je živjela u Njujorku, Istanbulu i Dubaiju.

Isticala je da joj je želja da bude osoba koja će spajati Bosnu i Hercegovinu i Švedsku.

