Hoće li BiH na "sivu listu"

BiH ima još mjesec dana da otkloni nedostatke koje je istakao "Manival", u suprotnom će na "sivu listu". Ako na istu dospije posljedice bi osjetili svi.

"Prije svega, domaće banke će mnogo teže nalaziti korespodentne banke u inostranstvu, građani će imati problema kada budu željeli da otvore račun u nekoj od zemalja EU ili uopšte zemalja koje se nalaze na bijeloj listi FATF-a, strani investitori, ako budu dolazili da investiraju, tražiće veće stope povrata, odnosno ako pozajmljuju novac, tražiće više kamatne stope", rekao je Marko Đogo, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Sjetili su se političari u Sarajevu pred kraj roka, nakon skoro godinu dana, šta znači biti na „sivoj listi“.

"Koliko je teško skinuti neku državu sa "sive liste" kada već jednom na nju dođe, jer ako se to, ne daj Bože, desi onda, naravno, više neće biti uslov samo dva zakona", rekao je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH.

Nadaju se i u Savjetu ministara da će u samoj završnici izbjeći udarac. Edin Forto očekuje da se za manje od dvije sedmice ključni zakoni nađu na sjednici. Nada ne umire.

"Više puta smo se uvjerili da je moguće ekspresnom brzinom usvojiti ključne zakone. To smo radili upravo ‘23. godine. Za dan se mogu održati sjednice oba doma Parlamenta. Stvar je volje. Dakle, sigurno je moguće, a hoće li se desiti, ne znam", rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

Nadležni organi u BiH moraju hitno da reaguju, upozorava i Delegacija EU u BiH.

"Posebno u pogledu usvajanja dva zakona na državnom nivou – zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, kao i zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH takođe je već dugo odgađano i zahtijeva hitne aktivnosti entiteta i Brčko distrikta", saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Posljednja evaluacija , koju je sproveo "Manival", bila je 2024. godine. U izvještaju BiH nije zadovoljila standarde u oblasti prevencije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Sljedeća evaluacija za BiH planirana je tek za 2031. godinu. Glavno je pitanje kako će se BiH dotad izvući sa liste ako na njoj završi.