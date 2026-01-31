Slučaj opasnog virusa potvrđen u Tuzlanskom kantonu

"Uzorci, uključujući briseve i leš labuda, uzeti su s područja jezera Modrac, u opštini Lukavac, Tuzlanski kanton. Na toj lokaciji uginuo je veći broj labudova. Laboratorijski je, u uzetim uzorcima potvrđeno da je uginuli labud bio inficiran virusom influence ptica. Molekularnom podtipizacijom i patotipizacijom ustanovljeno je da se radi o visokopatogenoj influenci ptica A/H5N1", kazao je Goletić.

S ciljem zaštite domaće proizvodnje, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu podsjeća subjekte koji drže perad na potrebu jačanja biosigurnosnih mjera. Zbog cirkulacije virusa u regiji, pojava gripa kod divljih ptica na području Bosne i Hercegovine, u narednom periodu, smatra se vrlo izglednom. S Fakulteta takođe podsjećaju građane, ako primjete uginule jedinke ili divlje ptice koje se neuobičajeno ponašaju - ne bježe i ne pokazuju strah od ljudi, da ih zbog vlastite sigurnosti ne diraju, već da takve slučajeve odmah prijave najbližoj veterinarskoj stanici.

"H5N1 je podtip virusa influense ptica, uzročnik ptičje gripe, bolesti koja je kod peradi poprimila pandemijski oblik. Osim peradi ovaj virus uzrokuje infekcije i drugih vrsta životinja, a povremeno i ljudi", pojašnjava profesor Goletić, prenosi Provjereno.