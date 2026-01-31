Logo
Upao u stan, pa tukao ljude pred maloljetnom djecom: Evo kakvu kaznu je dobio

Telegraf

31.01.2026

11:11

Упао у стан, па тукао људе пред малољетном дјецом: Ево какву казну је добио
Foto: Tanjug/AP

M. M. (38) iz Čačka osuđen je na četiri mjeseca kućnog zatvora zbog nasilničkog ponašanja, jer je 15. februara 2024. godine nasilno upao u stan u Ulici Bate Jankovića i fizički napao više osoba, i to u prisustvu maloljetne djece.

On je oko 15.40 časova obio ulazna vrata stana u kojem su boravili S. D. i J.P sa maloljetnom djecom F. P. (14) i Ž. P. (11). Po ulasku u stan, bez ikakvog povoda, više puta je udario S. D zatvorenom šakom u predjelu glave, nanijevši mu lake tjelesne povrede, potvrđeno je za RINU u Osnovnom sudu u Čačku.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Sreća i izobilje stižu na velika vrata: Ova 4 znaka konačno mogu odahnuti

Nasilje se potom nastavilo i prema J. P, kojoj je pokušao da oduzme mobilni telefon dok je namjeravala da pozove pomoć. Djeca su, uplašena i uznemirena, počela da plaču i vrište, a kada su pokušala da pobjegnu iz stana kako bi potražila pomoć, okrivljeni ih je sustigao u hodniku zgrade i grubo vratio nazad u stan.

U daljem toku incidenta, okrivljeni M. M. je uzeo dvije drvene daske i njima više puta udario S. D, a prilikom izlaska iz stana obratio se oštećenima riječima: "Vidjećemo se mi još".

Sud je ocijenio da je ovakvim ponašanjem ozbiljno narušeno spokojstvo građana i izazvan strah kod oštećenih i djece, zbog čega mu je izrečena kazna zatvora koja će se izdržavati u kućnim uslovima uz elektronski nadzor.

SRĐAN-MAZALICA-230925

Republika Srpska

Mazalica: Ustavni sud Srpske potvrdio da izbor Trišić Babić nije nelegalan

U pitanju je prvostepena presuda i na nju je dozvoljena žalba.

Nasilje

fizički napad

