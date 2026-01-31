Logo
Maskiran pokucao na vrata, pa potegao pištolj: Policija otkrila jedan detalj

Izvor:

Telegraf

31.01.2026

10:35

Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ
Foto: Pixabay

Beogradska policija intenzivno radi na rasvjetljivanju incidenta koji se dogodio u četvrtak u naselju Čukarica, kada je dvadesetšestogodišnji D. S. prijavio pokušaj napada ispred svog stana.

Prema informacijama do kojih smo došli, D. S. pozvao je policiju tvrdeći da mu je na vrata stana pozvonio nepoznati, maskirani muškarac. Prema njegovim riječima, čim je otvorio vrata, napadač je izvukao pištolj i ispalio hitac u njegovom pravcu.

Srećom, mladić u ovom incidentu nije povrijeđen, a napadač je odmah pobjegao u nepoznatom pravcu.

Tragovi na licu mjesta

Inspektori koji su izašli na uviđaj pronašli su projektil koji je odmah poslat na vještačenje. Prvi rezultati istrage ukazuju na specifične okolnosti.

"Sumnja se da hitac nije ispaljen iz bojevog oružja, već iz gasnog pištolja. Istražitelji proveravaju da li je namjera bila da se D. S. samo zastraši, ili su detalji prijave možda drugačiji od onoga što se zaista dogodilo", objašnjava sagovornik.

Poznat od ranije policiji

Zanimljivo je da D. S. nije nepoznat organima reda. On je ranije privođen zbog više krivičnih djela, što otvara pitanje da li je ovaj napad posledica nekih neraščišćenih računa iz prošlosti.

O cijelom slučaju obavješteno je nadležno tužilaštvo, a dalja istraga i vještačenje materijalnih dokaza potvrdiće istinitost priče koju je mladić ispričao policiji, prenosi Telegraf.

