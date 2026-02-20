Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sahranjena je na gradskom groblju Bare na Palama.

Sahrani su uz brojne građane prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, lider SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.