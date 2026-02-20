Logo
Large banner

Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić

Izvor:

SRNA

20.02.2026

16:03

Komentari:

1
Сахрањена Љиљана Зелен Караџић
Foto: SRNA

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sahranjena je na gradskom groblju Bare na Palama.

Sahrani su uz brojne građane prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, lider SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

Podijeli:

Tagovi :

Ljiljana Zelen Karadžić

sahrana

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Све већи број високообразованих Нијемаца у страху од сиромаштва

Svijet

Sve veći broj visokoobrazovanih Nijemaca u strahu od siromaštva

2 h

0
Скандалозан одговор ГРАС-а након што је надрогирани возач возио без дозволе

Društvo

Skandalozan odgovor GRAS-a nakon što je nadrogirani vozač vozio bez dozvole

2 h

1
Џефри Епстајн

Svijet

Još jedna nagodba u slučaju Epstin: Nepriznavanje krivice vrijedno 35 miliona dolara

2 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Zaštita srpske imovine u FBiH od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, ministri pravde usaglasili zajednički institucionalni rad

2 h

0

Više iz rubrike

Скандалозан одговор ГРАС-а након што је надрогирани возач возио без дозволе

Društvo

Skandalozan odgovor GRAS-a nakon što je nadrogirani vozač vozio bez dozvole

2 h

1
Сахрањен Борислав Паравац

Društvo

Sahranjen Borislav Paravac

2 h

0
Дејана Бачко Дјевојка са крилима

Društvo

Djevojka sa krilima čeka drugo dijete: ''Nove boje stižu u život''

3 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačan saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

18

19

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

18

06

Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

18

02

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

17

53

Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner