Opaka bolest "kosi" Britance

Izvor:

SRNA

31.01.2026

10:24

Foto: Pixabay

Broj slučajeva tuberkuloze u Velikoj Britaniji u porastu je od 2022. godine, objavio je "Dejli ekspres" pozivajući se na podatke Agencije za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije.

List navodi da su u Velikoj Britaniji prošle godine registrovana ukupno 5.424 slučaja tuberkuloze, što je povećanje od 25 odsto u odnosu na 2022. godinu.

злато

Ekonomija

Padaju cijene zlata i srebra

Agencija je prijavila povećanje slučajeva tuberkuloze u Velikoj Britaniji za 13 odsto u 2024. godini u poređenju sa prethodnom godinom, odnosno bilo je ukupno 5.480 registrovanih slučajeva.

"Tokom tri godine koje su prethodile 2024. godini, prosječno je kod 210 osoba godišnje dijagnostikovana tuberkuloza", piše list.

Tagovi:

tuberkuloza

Velika Britanija

