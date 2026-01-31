Opaka bolest "kosi" Britance

Izvor:
Broj slučajeva tuberkuloze u Velikoj Britaniji u porastu je od 2022. godine, objavio je "Dejli ekspres" pozivajući se na podatke Agencije za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije.
List navodi da su u Velikoj Britaniji prošle godine registrovana ukupno 5.424 slučaja tuberkuloze, što je povećanje od 25 odsto u odnosu na 2022. godinu.
Agencija je prijavila povećanje slučajeva tuberkuloze u Velikoj Britaniji za 13 odsto u 2024. godini u poređenju sa prethodnom godinom, odnosno bilo je ukupno 5.480 registrovanih slučajeva.
"Tokom tri godine koje su prethodile 2024. godini, prosječno je kod 210 osoba godišnje dijagnostikovana tuberkuloza", piše list.
