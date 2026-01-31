Logo
Krenuli kamioni preko granice - kakvo rješenje nudi Brisel?

Izvor:

RTS

31.01.2026

10:19

Komentari:

0
камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Prevoznici iz regiona prekinuli blokade granice. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da je, što se tiče briselske strategije, nađeno dobro rješenje za kamiondžije - vize će biti elektornske i dobijaće se brzo, a neće biti dodatnih administrativnih procedura.

Mandić je rekao za RTS da su prevoznici zadovoljni ponuđenim rješenjem koje je predstavljeno u okviru vizne strategije Evropske komisije.

Kako je naveo, predviđeno je uvođenje elektronskih viza koje će se dobijati brzo, bez odlaska u ambasade, što je ocijenio kao jedno od prihvatljivih rješenja za probleme sa kojima se prevoznici suočavaju.

Prema njegovim riječima, na sastanku je bilo i određenih dilema među prevoznicima, posebno u vezi sa prelaznim periodom do pune primjene novih rješenja, koji bi mogao da traje i do dvije godine. Međutim, kako je istaknuto, dobijena su uvjeravanja da u tom periodu vozači iz Srbije neće imati problema prilikom prelaska granica, niti će biti dodatnih administrativnih procedura ili evidentiranja.

Očekivanja od sastanka 3. februara

Prevoznici očekuju da na sastanku u utorak bude zvanično potvrđen dogovor, kao i precizirano postupanje kontrolnih organa u prelaznom periodu. Kako navode, prihvatanje njihovih zahtjeva i brza reakcija institucija ocijenjuju se kao pozitivan pomak u višegodišnjim razgovorima sa Evropskom komisijom.

Mandić je naglasio da su time ostvareni ciljevi protesta i da nema razloga za nastavak blokada, koje su, kako je rekao, mogle da nanesu štetu privredi.

Tokom blokada bilo je obuhvaćeno ukupno 25 prelaza, a organizacija je, prema navodima prevoznika, bila složena i odvijala se u više smjena. Mandić je posebno istakao saradnju sa policijom i carinskim organima, koja je doprinijela da sve protekne bez incidenata.

Prevoznici navode i da su tokom blokada propuštana vozila sa lijekovima i drugom robom od značaja za privredu, kako bi se izbjegli veći poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju.

