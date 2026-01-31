Krenuli kamioni preko granice - kakvo rješenje nudi Brisel?

Prevoznici iz regiona prekinuli blokade granice. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da je, što se tiče briselske strategije, nađeno dobro rješenje za kamiondžije - vize će biti elektornske i dobijaće se brzo, a neće biti dodatnih administrativnih procedura.

Mandić je rekao za RTS da su prevoznici zadovoljni ponuđenim rješenjem koje je predstavljeno u okviru vizne strategije Evropske komisije.

Kako je naveo, predviđeno je uvođenje elektronskih viza koje će se dobijati brzo, bez odlaska u ambasade, što je ocijenio kao jedno od prihvatljivih rješenja za probleme sa kojima se prevoznici suočavaju.

Prema njegovim riječima, na sastanku je bilo i određenih dilema među prevoznicima, posebno u vezi sa prelaznim periodom do pune primjene novih rješenja, koji bi mogao da traje i do dvije godine. Međutim, kako je istaknuto, dobijena su uvjeravanja da u tom periodu vozači iz Srbije neće imati problema prilikom prelaska granica, niti će biti dodatnih administrativnih procedura ili evidentiranja.

Očekivanja od sastanka 3. februara

Prevoznici očekuju da na sastanku u utorak bude zvanično potvrđen dogovor, kao i precizirano postupanje kontrolnih organa u prelaznom periodu. Kako navode, prihvatanje njihovih zahtjeva i brza reakcija institucija ocijenjuju se kao pozitivan pomak u višegodišnjim razgovorima sa Evropskom komisijom.

Mandić je naglasio da su time ostvareni ciljevi protesta i da nema razloga za nastavak blokada, koje su, kako je rekao, mogle da nanesu štetu privredi.

Tokom blokada bilo je obuhvaćeno ukupno 25 prelaza, a organizacija je, prema navodima prevoznika, bila složena i odvijala se u više smjena. Mandić je posebno istakao saradnju sa policijom i carinskim organima, koja je doprinijela da sve protekne bez incidenata.

Prevoznici navode i da su tokom blokada propuštana vozila sa lijekovima i drugom robom od značaja za privredu, kako bi se izbjegli veći poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju.