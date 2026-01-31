Logo
Kladionice opet precrtale Đokovića: Ovo su kvote za finalni meč Australijan opena

Mondo.rs

31.01.2026

Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена
Foto: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković proglašen je za autsajdera pred meč polufinala Australijan opena protiv Janika Sinera, ali je u pet napornih setova savladao Italijana. Lekcija nije naučena - kladionice su ponovo ponizile najboljeg srpskog sportistu, kojem ne daju velike šanse za trijumf protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković i Alkaraz će se u nedjelju od 9.30 boriti za titulu na prvom grend slem turniru u sezoni, a španski teniser ima veliku prednost. Bez obzira na to što je Đoković 10 puta osvajao turnir u Melburnu, bukmejkeri smatraju da trenutno prvoplasirani teniser sa ATP liste ima daleko veće šanse da se domogne trofeja.

Владимир Путин

Svijet

Putin objavio brojke koje će razljutiti Zapad

Tako je kvota na Karlosa Allkaraza tek 1,35 - što znači da biste na 1 uloženu marku dobili samo 1,35 KM. Sa druge strane, kvota na Đokovića je oko 3,5, pa bi vaš dobitak na uloženu 1 KM bio 3,5 KM. Nije to baš kao u polufinalu, kada su kvote na Đokovića išle čak i preko 10, ali je i dalje potcjenjujuće prema najboljem svih vremena.

Novak Đoković će ponovo imati dodatan motiv, a znamo da on najbolje mečeve u karijeri igra baš kada ga mnogi otpišu i kada mu se daju minimalne šanse za pobjedu. Ova u Melburnu bila bi spektakularna - eventualnim osvajanjem trofeja Novak bi stigao do 25. pehara sa grend slem turnira.

