Stavite toalet papir u ključalu vodu i očistite kuću nikad lakše

Postoje dani kada krenete da na brzinu prebrišete kuhinju ili kupatilo, a završite u krugu - naprskaj, sačekaj, isperi, pa opet isto. Masnoća i kamenac samo se sliju niz pločice.

Upravo tada mnogi posegnu za jednostavnim rješenjem koje ne dolazi iz prodavnice hemije, već iz kupatila. Riječ je o pasti od toalet papira i ključale vode, triku koji sve češće osvaja domaćinstva jer ostaje tačno tamo gdje je naneseš i daje sredstvu vrijeme da djeluje.

U osnovi nema nikakve magije, već čiste fizike i materijala. Toalet papir je napravljen od celuloze, a kada se prelije vrlo vrućom vodom, njegovi slojevi nabubre i raspadnu se u vlaknastu masu. Ta masa zadržava vlagu i sve što joj dodaš, poput sode ili sapuna, pa se ne sliva niz glatke površine. Upravo zbog toga ponaša se kao oblog – ostaje na ivicama, fugama i prelazima, gdje se prljavština najčešće vraća.

Kako se pravi pasta od toalet papira

Za pripremu su potrebni obični, neparfimisani toalet papir bez štampe, veći lonac, voda i drvena varjača. Voda se zagrije do ključanja, a zatim se u lonac spusti cijela rola papira. Kartonski dio može ostati unutra. Nakon što papir upije vodu, smjesa se polako miješa dok se ne dobije gusta, vlaknasta masa. U tom trenutku dodaje se jedan sastojak, u zavisnosti od toga šta se čisti. Iako je postupak jednostavan, važno je raditi polako i skloniti djecu i kućne ljubimce dok se koristi ključala voda.

Ova pasta se ne pravi po principu “sve zajedno”, već se prilagođava konkretnoj prljavštini. Soda bikarbona se pokazala najboljom kada je problem masni film, ljepljivi tragovi ili neprijatni mirisi u kuhinji. Sapun, najbolje naribani i bez mirisa, čini smjesu klizavijom i pogodnijom za razmazivanje po većim površinama poput pločica ili podova. Sirće je praktično za kamenac i naslage, naročito oko ivica u kupatilu. Važno je napomenuti da se sirće i soda ne kombinuju, jer se međusobno poništavaju i gube efekat.

Gdje ova pasta daje najbolje rezultate

Najveća prednost ove metode vidi se na mjestima gdje se prljavština stalno vraća. To su ivice sudopere, prostor iza slavine, spojevi VC šolje i poda, uglovi tuš-kabine i fuge između pločica. Kada se pasta pritisne uz ivicu, ona ostaje na mjestu, drži vlagu i aktivne sastojke tik uz naslage. Nakon nekoliko minuta, dovoljno je samo obrisati površinu. Taj mali vremenski razmak često pravi razliku između “još jednom” i “gotovo”.

Manje sprejeva, čistiji vazduh u stanu

Još jedna prednost ove metode je što ne stvara oblak sitnih kapljica u vazduhu. Sprejevi za čišćenje često ostavljaju isparenja koja u zatvorenom prostoru mogu da se zadrže duže nego što mislimo. Istraživanja o kvalitetu vazduha u domovima pokazuju da nivo isparljivih organskih jedinjenja može biti višestruko veći u zatvorenom prostoru nego napolju, a tokom čišćenja čak i drastično skočiti. Pasta od toalet papira djeluje tiho – više ide na površinu, a manje u vazduh.

Zašto ljudi ovaj trik zavole već pri prvom pokušaju

Na prvi pogled izgleda kao neuspješan kuhinjski eksperiment, ali trenutak kada masni sloj ili tvrdokorna prljavština popuste bez ribanja često dovodi do iste reakcije: “Ovo stvarno radi.” Upravo zbog jednostavnosti i činjenice da ne zahtijeva jaku hemiju, mnogima ova pasta brzo postane dio redovne rutine čišćenja.