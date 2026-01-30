Osjećate anksioznost zbog trošenja novca, najvjerovatnije imate ovaj problem

Ako ste ikada osjetili anksioznost zbog trošenja novca, čak i na nešto što objektivno možete sebi priuštiti, niste sami. Finansijski strah je sveobuhvatan osjećaj koji ne nestaje kada platite račune ili dobijete platu. Kod mnogih se ova anksioznost može razviti u ekstremnije stanje koje stručnjaci nazivaju „sindrom žene sa torbom“

Iako nije u pitanju klinička dijagnoza, a sam termin potiče od zastarelog stereotipa o beskućnicama, „sindrom žene sa torbicom“ opisuje veoma realan strah koji pogađa mnoge, bez obzira na pol.

Šta je tačno „sindrom žene sa prtljagom“?

„'Sindrom žene sa torbama' je strah od toga da ćete ostati bez novca i završiti finansijski bankrotirajući“, rekla je za HuffPost Lindzi Brajan-Podvin, finansijska terapeutkinja. To je duboko ukorenjena anksioznost zbog nemogućnosti održavanja načina života u starosti, što je često iracionalno i nepovezano sa stvarnom finansijskom situacijom osobe.

„Čak i kada neko dobro stoji na papiru, postoji stalna briga da će sve propasti“, rekla je Bola Sokunbi, osnivačica platforme za lične finansije Clever Girl Finance. „Otkrila sam da se često manje radi o stvarnom novcu, a više o strahu, sigurnosti i želji za kontrolom.“

Sokunbi napominje da mnogi ljudi sa ovim načinom razmišljanja drže se svog novca i osjećaju krivicu što ga troše, čak i na stvari koje mogu lako da priušte. „Novac počinje da im stvara stres umjesto da im pomogne da ostvare svoje ciljeve, a emocionalno može dovesti do anksioznosti, pregorelosti i osjećaja da nikada nemaju dovoljno“, dodala je.

Ovaj sindrom takođe može dovesti do toga da ljudi drže previše gotovine ili da potpuno izbjegavaju ulaganje, odričući se dugoročnih dobitaka. „Prekomjerni finansijski konzervativizam može postati kontraproduktivan“, kaže Brajan-Podvin. „Na primer, vožnja preko grada da bi se napunilo gorivo koje je nekoliko centi jeftinije, bez razmatranja goriva koje se koristi za putovanje tamo i nazad.“

Oni koji pate od ovog sindroma mogu takođe gomilati duplikate predmeta „za svaki slučaj“ ili se boriti da ne koriste nešto na šta su potrošili novac, čak i ako im se predmet ne sviđa ili im nije potreban.

Psihološki i socijalni uzroci

„Emocionalne posljedice uključuju anksioznost, strah i bespomoćnost“, rekao je Brajan-Podvin. „Vidim mnogo hipervigilantnosti, koja se manifestuje kao zamišljanje najgorih scenarija o budućnosti, stalno provjeravanje prihoda i rashoda ili traženje vijesti koje potvrđuju njihove strahove od finansijskih prijetnji.“

Takođe je ukazala na rizik od socijalne izolacije, jer se ljudi sa ovim sindromom često povlače sa događaja koji uključuju trošenje novca. Umjesto da predlože alternativne načine druženja, oni obično jednostavno odbiju poziv i na kraju prestanu da ih pozivaju.

„Nije stvar samo u novcu, već u emocionalnoj sigurnosti“, rekla je Ketlin Bel iz Nacionalne organizacije za olakšanje duga. „Mnogi ljudi nose teret finansijske traume, bilo da je u pitanju razvod, briga o nekome, gubitak posla, odrastanje u finansijski nestabilnom domaćinstvu ili čak rastući troškovi života posljednjih godina.“ Takva istorija može da podstakne stalnu anksioznost. Kao što i samo ime sugeriše, ovo stanje je češće kod žena.

„To nesrazmerno pogađa žene, vođeno dugogodišnjim društvenim pritiscima poput nejednakosti plata, obaveza brige o drugima i nedostatka finansijskog obrazovanja“, rekla je Bel. Brajan-Podvin veruje da strah često proizilazi iz životnog iskustva, a ne iz iracionalnog razmišljanja. „Ima smisla da se žene plaše da će ostati bez novca. Žene nastavljaju da finansiraju druge pre sebe, na primer, ulažući novac u obrazovanje svoje djece umjesto u sopstvenu penziju. Takođe imaju duži životni vijek i niže životne zarade, u prosjeku, od svojih muških kolega“, objasnila je.

Kako prevazići strah od siromaštva

Ako se prepoznajete u ovom opisu, važno je znati da ovo nije trajno stanje. Postoje načini da se rješite osnovnih problema koji podstiču vaš finansijski strah. „Prvi korak je da priznate strah koji osjećate, a da se ne osuđujete zbog njega“, rekao je Sokunbi. „Cilj nije da prestanete da brinete o novcu, već da prestanete da dozvoljavate strahu da kontroliše svaku vašu odluku.“

Saradnja sa stručnjakom za mentalno zdravlje može vam pomoći da razumijete svoj strah i pronađete načine da ga sprečite da vas preplavi u svakodnevnom životu. „Znajte da niste sami“, rekla je Bel. „Mnogi ljudi se tako osjećaju i postoje koraci koje možete preduzeti da biste prekinuli taj ciklus.“ Pozvala je ljude da odvoje činjenice od straha i da dobiju realan pogled na svoju finansijsku sliku kako bi njegovali samopouzdanje i jasnoću.

„Napravite budžet zasnovan na stvarnim brojkama, a ne na strahu ili pretpostavkama“, savjetovao je Bel. „Razvijte finansijsku samosvest. Upoznajte se sa tim koliko zarađujete i koliko trošite.“ Sa tim znanjem, postavite realne ciljeve i pratite svoj napredak.

„Ako je nečiji najveći strah gubitak posla i posljedično beskućništvo, sjedite i izračunajte“, rekla je Brajan-Podvin. „Koliko vam je potrebno da biste živjeli mjesečno? Koliko mjeseci bi vam realno trebalo da pronađete novi posao?“ Ako je odgovor tri do pet mjeseci, preporučila je stvaranje fonda za hitne slučajeve za taj period. Ako ste zabrinuti da ćete ostati bez novca u penziji, preduzmite korake kako biste bili sigurni da doprinosite svojim penzijskim fondovima.

„S druge strane, koristite brojeve da biste uživali u životu i oduprli se strahu“, savjetovao je Brajan-Podvin. „Da li je zaista istina da nećete moći da se penzionišete ako idete u bioskop sa prijateljima za 14 evra? Vjerovatno ne. Recite sebi: 'Bezbjedno je potrošiti ovaj novac i važno mi je da se lijepo provedem sa prijateljima.'“

„Preoblikovanje vašeg odnosa sa novcem od straha do sigurnosti može napraviti ogromnu razliku, ne samo finansijski, već i emocionalno“, zaključila je Brajan-Podvin. Sokunbi je ponovila da je ključno izgraditi jasan plan koji uravnotežuje buduće ciljeve sa vašom sposobnošću da živite danas. „Davanje sebi dozvole da namjerno trošite jednako je važno kao i štednja. Čak i mali koraci ka vašim ciljevima mogu se vremenom sabrati do velikog napretka i pomoći vam da se oslobodite ovog sindroma.“

