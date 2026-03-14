Gori u Makarskoj, ekipe na terenu

Na Velikom brdu iznad Makarske u Hrvatskoj danas je izbio požar koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje, a u njegovom gašenju učestvuje 50 vatrogasaca i kanader, saopšteno je iz vatrogasne službe u Splitu.

Navodi se da požar trenutno ne ugrožava stambene objekte, kao i da se širi zbog vjetra.

Iz vatrogasne službe navode da bi požar mogao da bude stavljen pod kontrolu do večeras, prenose hrvatski mediji.