Gori u Makarskoj, ekipe na terenu

Autor:ATV
14.03.2026
17:17
Komentari:0
Na Velikom brdu iznad Makarske u Hrvatskoj danas je izbio požar koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje, a u njegovom gašenju učestvuje 50 vatrogasaca i kanader, saopšteno je iz vatrogasne službe u Splitu.
Navodi se da požar trenutno ne ugrožava stambene objekte, kao i da se širi zbog vjetra.
Iz vatrogasne službe navode da bi požar mogao da bude stavljen pod kontrolu do večeras, prenose hrvatski mediji.
