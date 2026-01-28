Logo
Nije svima isto: Penzije u FBiH rastu od idućeg mjeseca, evo koliko ko dobija

28.01.2026

16:13

паре, новац, марке
Foto: ATV

Nakon što su usvojene izmjene Zakona o PIO-u i osigurana sredstva u budžetu, penzioneri će dobiti uvećanu februarsku penziju. Izmjenama zakona precizirano je prvo usklađivanje, odnosno rast penzija u februaru i julu. Novi propisi također definišu primanja u skladu sa ostvarenim godinama rada.

Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH donosi drugačiji model usklađivanja penzija. Omogućiće češće i realnije prilagođavanje primanja penzionera rastu troškova života i prosječnih plata.

Novi zakon predviđa povećanje penzija u dva koraka. Prvo povećanje od 11,6 posto već u februaru, a zatim dodatnih 5,4 posto od jula, što ukupno iznosi oko 17 posto. Mirsad Terzić, predsjednik Udruženja penzionera USK, kaže za BHRT da su zadovoljni novim izmjenama i dopunama zakona na koje su dugo čekali.

novac evri

Ekonomija

Ograničava se plaćanje gotovinom: Trgovci će morati provjeravati identitet ako plaćate preko ovog iznosa

"Ta neizvjesnost koja je bila i depresija u 2025. godini prekinuta je sjednicom Doma naroda PS FBiH. Kada su usvojeni budžet, a posebno ovaj naš zakon, mi smo odahnuli. Sada očekujemo realizaciju novih izmjena i dopuna. Penzioneri koji budu išli u penziju od 1. januara ove godine bit će obračunati prema uplaćenim doprinosima za svaku godinu. Tako da, prema tabeli koju je Ministarstvo rada i socijalne politike objavilo, penzioneri koji imaju od 16 do 20 godina staža imaće penziju od 431 marku, a u junu taj iznos treba da bude 460 maraka", navodi Terzić.

илу-новац-29112025

Ekonomija

Najveća plata u Srpskoj 180.000 KM: Evo gdje je isplaćena

Od početka ove godine penzije se obračunavaju prema stvarno uplaćenim doprinosima, što znači da će primanja novih penzionera biti zasnovana na njihovom stvarnom radnom stažu i doprinosima.

Predviđena povećanja trebala bi donekle popraviti status penzionera, ali su još uvijek nedovoljna s obzirom na svakodnevna poskupljenja i troškove života.

