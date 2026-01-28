Nije svima isto: Penzije u FBiH rastu od idućeg mjeseca, evo koliko ko dobija

Nakon što su usvojene izmjene Zakona o PIO-u i osigurana sredstva u budžetu, penzioneri će dobiti uvećanu februarsku penziju. Izmjenama zakona precizirano je prvo usklađivanje, odnosno rast penzija u februaru i julu. Novi propisi također definišu primanja u skladu sa ostvarenim godinama rada.

Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH donosi drugačiji model usklađivanja penzija. Omogućiće češće i realnije prilagođavanje primanja penzionera rastu troškova života i prosječnih plata.

Novi zakon predviđa povećanje penzija u dva koraka. Prvo povećanje od 11,6 posto već u februaru, a zatim dodatnih 5,4 posto od jula, što ukupno iznosi oko 17 posto. Mirsad Terzić, predsjednik Udruženja penzionera USK, kaže za BHRT da su zadovoljni novim izmjenama i dopunama zakona na koje su dugo čekali.

"Ta neizvjesnost koja je bila i depresija u 2025. godini prekinuta je sjednicom Doma naroda PS FBiH. Kada su usvojeni budžet, a posebno ovaj naš zakon, mi smo odahnuli. Sada očekujemo realizaciju novih izmjena i dopuna. Penzioneri koji budu išli u penziju od 1. januara ove godine bit će obračunati prema uplaćenim doprinosima za svaku godinu. Tako da, prema tabeli koju je Ministarstvo rada i socijalne politike objavilo, penzioneri koji imaju od 16 do 20 godina staža imaće penziju od 431 marku, a u junu taj iznos treba da bude 460 maraka", navodi Terzić.

Od početka ove godine penzije se obračunavaju prema stvarno uplaćenim doprinosima, što znači da će primanja novih penzionera biti zasnovana na njihovom stvarnom radnom stažu i doprinosima.

Predviđena povećanja trebala bi donekle popraviti status penzionera, ali su još uvijek nedovoljna s obzirom na svakodnevna poskupljenja i troškove života.