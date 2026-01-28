Cvijanović: Mržnja prema Srpskoj i podrška opoziciji iz Srpske - samo ih to okuplja u političkom Sarajevu

Izvor:
ATV
28.01.2026
11:22
Komentari:1
Hiljadu podjela u političkom Sarajevu, a okupljaju ih samo dvije stvari - mržnja prema Srpskoj i podrška opoziciji iz Srpske, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH i potpredsjednik SNSD-a.
"Trojka - SDA, crveni - zeleni, "građanisti" - islamisti. Hiljadu je ovakvih i sličnih podjela u političkom Sarajevu, i samo su dvije stvari koje ih sve okupljaju - mržnja prema Republici Srpskoj i podrška opoziciji iz Republike Srpske", rekla je Cvijanović.
Ona je rekla da se svi dobro zapitaju "zašto ovo drugu".
"Zapitajte se dobro zašto ovo drugo", navela je Cvijanović na Instagramu.
