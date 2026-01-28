Logo
Cvijanović: Mržnja prema Srpskoj i podrška opoziciji iz Srpske - samo ih to okuplja u političkom Sarajevu

Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву
Foto: SRNA

Hiljadu podjela u političkom Sarajevu, a okupljaju ih samo dvije stvari - mržnja prema Srpskoj i podrška opoziciji iz Srpske, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH i potpredsjednik SNSD-a.

"Trojka - SDA, crveni - zeleni, "građanisti" - islamisti. Hiljadu je ovakvih i sličnih podjela u političkom Sarajevu, i samo su dvije stvari koje ih sve okupljaju - mržnja prema Republici Srpskoj i podrška opoziciji iz Republike Srpske", rekla je Cvijanović.


Ona je rekla da se svi dobro zapitaju "zašto ovo drugu".

"Zapitajte se dobro zašto ovo drugo", navela je Cvijanović na Instagramu.

