BiH širom otvorila vrata Marku Perkoviću Tompsonu

Nakon brojnih kontroverzi u Hrvatskoj, ali i drugim državama, Marko Perković Tompson najavio je koncert u Bosni i Hercegovini.

Koncert će, kako je objavljeno na njegovim stranicama na društvenim mrežama, biti održan 13. februara 2026. godine u sportskoj dvorani Pecara u Širokom Brijegu.

Kako je najavljeno, informacije o prodaji ulaznica biće saopštene naknadno.

Najava koncerta dolazi u trenutku pojačane pažnje javnosti u Hrvatskoj, gdje se Tompson ponovo našao u fokusu polemika zbog svojih nastupa i odnosa sa gradskim vlastima Zagreba. Tokom proteklih mjeseci u hrvatskim medijima vođena je rasprava nakon što Grad Zagreb nije odobrio održavanje dodatnog Tompsonovog koncerta, što je izazvalo međusobne optužbe između pjevača i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Tompson je u javnim istupima naveo da smatra kako su gradske vlasti postupale selektivno, dok je Tomašević isticao da su odluke donesene u skladu sa važećim procedurama i ugovorima, naglašavajući da Grad Zagreb nije bio organizator koncerta, niti odgovoran za njegov sadržaj.

Pjevač je godinama jedna od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih muzičkih ličnosti u Hrvatskoj i regionu. Njegovi koncerti redovno okupljaju veliki broj posjetilaca, dok dio javnosti i nevladine organizacije kritikuju njegove pojedine pjesme i poruke, jer se na nastupima pojavljuju simboli i poruke koje, u najmanju ruku podsjećaju na ustaški režim iz Drugog svjetskog rata.

Koncert u trenutku kada su hrvatski huligani divljali po BiH

Najava koncerta kontroverznog pjevača, koji u svojim pjesmama nerijetko širi mržnju protiv Srba, dolazi baš u trenutku kada su hrvatski huligani napravili haos u BiH i napali navijače Crvene zvezde.

Da podsjetimo, više navijača Zvezde povrijeđeno je kada su ih napali huligani koji su naoružani ušli iz Hrvatske.

Svi povrijeđeni navijači Zvezde su iz Republike Srpske.

O ovom incidentu nadležni u BiH šute, a umjesto osude napada na njihove državljane, uslijedilo je otvaranje vrata pjevaču koji na koncertima svakodnevno uzvikuje ustaški pozdrav "Za dom spremni".