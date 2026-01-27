Logo
BiH širom otvorila vrata Marku Perkoviću Tompsonu

Izvor:

ATV

27.01.2026

19:19

БиХ широм отворила врата Марку Перковићу Томпсону

Nakon brojnih kontroverzi u Hrvatskoj, ali i drugim državama, Marko Perković Tompson najavio je koncert u Bosni i Hercegovini.

Koncert će, kako je objavljeno na njegovim stranicama na društvenim mrežama, biti održan 13. februara 2026. godine u sportskoj dvorani Pecara u Širokom Brijegu.

australian open

Tenis

Ogroman skandal na Australijan openu: Trener bio u vezi sa djevojčicom

Kako je najavljeno, informacije o prodaji ulaznica biće saopštene naknadno.

Najava koncerta dolazi u trenutku pojačane pažnje javnosti u Hrvatskoj, gdje se Tompson ponovo našao u fokusu polemika zbog svojih nastupa i odnosa sa gradskim vlastima Zagreba. Tokom proteklih mjeseci u hrvatskim medijima vođena je rasprava nakon što Grad Zagreb nije odobrio održavanje dodatnog Tompsonovog koncerta, što je izazvalo međusobne optužbe između pjevača i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Tompson je u javnim istupima naveo da smatra kako su gradske vlasti postupale selektivno, dok je Tomašević isticao da su odluke donesene u skladu sa važećim procedurama i ugovorima, naglašavajući da Grad Zagreb nije bio organizator koncerta, niti odgovoran za njegov sadržaj.

Сунчано сунце облак

Društvo

Na Savindan je grijalo sunce - šta to znači: Banjalučki meteorolog obradovao sve

Pjevač je godinama jedna od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih muzičkih ličnosti u Hrvatskoj i regionu. Njegovi koncerti redovno okupljaju veliki broj posjetilaca, dok dio javnosti i nevladine organizacije kritikuju njegove pojedine pjesme i poruke, jer se na nastupima pojavljuju simboli i poruke koje, u najmanju ruku podsjećaju na ustaški režim iz Drugog svjetskog rata.

Koncert u trenutku kada su hrvatski huligani divljali po BiH

Najava koncerta kontroverznog pjevača, koji u svojim pjesmama nerijetko širi mržnju protiv Srba, dolazi baš u trenutku kada su hrvatski huligani napravili haos u BiH i napali navijače Crvene zvezde.

Da podsjetimo, više navijača Zvezde povrijeđeno je kada su ih napali huligani koji su naoružani ušli iz Hrvatske.

Svi povrijeđeni navijači Zvezde su iz Republike Srpske.

илу-кисели купус-24112025

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom kada popijemo rasol?

O ovom incidentu nadležni u BiH šute, a umjesto osude napada na njihove državljane, uslijedilo je otvaranje vrata pjevaču koji na koncertima svakodnevno uzvikuje ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Marko Perković Tompson

Široki Brijeg

