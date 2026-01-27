Cvijanović: Nisam glasala za zaključke u vezi sa BHRT-om

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je Srni da je na današnjoj vanrednoj sjednici glasala protiv zaključaka o BHRT i da je preglasana, jer su usvojeni zaključci tendenciozni, jednostrani i kao takvi neprihvatljivi.

"Očigledno je da /član Predsjedništva BiH Denis/ Bećirović nije ni zatražio sjednicu sa ciljem rješavanja problema, već da bi kompletnu krivicu za stanje u BHRT-u pokušao svaliti na Republiku Srpsku i Radio-televiziju Republike Srpske /RTRS/", istakla je Cvijanović za Srnu upitana da prokomentariše današnju vanrednu sjednicu Predsjedništva i usvajanje zaključaka o BHRT-u.

Cvijanović je pojasnila da u Bećirovićevim zaključcima, za koje je glasao i Željko Komšić, nije spomenuto da BHRT i Federalna televizija nisu uplaćivali sredstva od marketinga RTRS-u.

"Nijednom riječju nije spomenuto to što u jednom dijelu FBiH naplata RTV takse uopšte ne funkcioniše, niti je ponuđeno bilo kakvo rješenje za taj problem. Neki očigledno misle da bi Republika Srpska i njeni građani u većem dijelu trebalo da finansiraju javne emitere, iako je to zajednička obaveza", naglasila je Cvijanović.

Prema njenim riječima, dio odgovornosti za ovakvo stanje svakako leži i na činjenici da je BHRT samostalno i mimo zakona odlučivala da konzumira određena prava i zaključuje skupe ugovore za realizaciju određenih sportskih i kulturnih programskih sadržaja.

U svakom slučaju, naglasila je Cvijanović, problem BHRT-a je mnogo složeniji nego što to Bećirović pokušava da prikaže.

"Potrebno ga je posmatrati integralno i rješavati odgovornim dijalogom nadležnih institucija na svim nivoima vlasti, a ne zloupotrebljavati ga u politikantske svrhe", zaključila je Cvijanović.

Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici, održanoj na prijedlog Bećirovića, preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva BiH, usvojilo zaključke u vezi sa BHRT.

U usvojenim zaključcima Bećirović i Komšić, između ostalog, smatraju da je glavni uzrok stanja u BHRT "kršenje Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu BiH i drugih povezanih propisa od Javnog radio-televizijskog servisa Republike Srpske".