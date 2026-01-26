Logo
Košarac: Podrška protestu domaćih i regionalnih prevoznika

ATV

26.01.2026

18:41

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izrazio je podršku protestu domaćih i regionalnih prevoznika na graničnim prelazima sa Evropskom unijom, ističući da se problem vozača zbog boravka u zemljama Šengena i novog sistema ulaska u EU mora staviti u vrh prioriteta svih nadležnih institucija.

- Moramo stati uz naše ljude u punom kapacitetu, jer su suočeni sa diskriminirajućim i maćehinskim odnosom EU - objavio je Košarac na "Instagramu".

BiH

Sena Uzunović nastavlja da sudi Republici Srpskoj

Košarac smatra da resorni ministar /transporta i komunikacija/ Edin Forto pod hitno mora otići u Brisel i sa institucijama EU rješavati ovo pitanje.

- Neka pozove nadležne ministre iz regiona i zajedno insistiraju na tome da EU uvaži zahtjeve naših prevoznika. Ne možemo ćutati na ovako nefer i nekorektan odnos EU prema našim prevoznicima - naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima, prevoznici iz BiH su vrijedni, odgovorni i na profesionalan način rade svoj posao.

- EU prepoznaje njihov kapacitet i nudi im poslove, jer ih želi zadržati da rade za evropske kompanije. Mi ne smijemo dopustiti da ostanemo bez ljudi, bez kvalifikovanog kadra! Džaba su nam kamioni, ako ostanemo bez profesionalnih vozača - upozorio je Košarac.

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara je ponovio da ministar Forto mora promptno u Briselu tražiti rješenje, naglašavajući da nije riječ o problemu pojedinca, već izuzetno kompleksnoj situaciji koja će se negativno odraziti i na spoljotrgovinski promet BiH.

- EU je naš važan spoljotrgovinski partner, na čije tržište plasiramo oko 72 odsto cjelokupnog izvoza. EU nam mora biti partner, a ne maćeha našim prevoznicima i privrednicima u cjelini - naveo je Košarac.

On je dodao da je kamionski i drumski transport ključna žila kucavica domaće privrede, te da je nedopustivo da bilo ko ignoriše probleme ovog sektora.

- Naš prioritet moraju biti naši ljudi, a ne neki činovnici iz EU - naveo je Košarac.

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i BiH u podne su blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena, zbog problema sa novim sistemom ulaska i izlaska iz EU i pravilom prema kojem za profesionalne vozače važi boravak 90 dana u šengenskom prostoru u okviru 180 dana.

Staša Košarac

