Sena Uzunović nastavlja da sudi Republici Srpskoj

Nakon što je svim silama trudila da ukloni Milorada Dodika sa političke scene, sada se okomila i na narod Republike Srpske. Još je tada bilo jasno da se ne sudi jednom čovjeku nego čitavoj Republici Srpskoj.

Danas se to i dokazalo presudom Suda BiH koji je osudio Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao fotografije prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, uz tri prsta.

Sudija Sena Uzunović izjavila je da je izjavama svjedoka i prikupljanim dokazima utvrđeno da je Malić počinio, kako je rekla, "krivično djelo izazivanja nacionalne, radne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti".

Sena je tako još jednom potvrdila da sudi Srpskoj i svakom Srbinu koji joj nije po mjeri jer je Malić dobio čak tri godine zatvora zbog držanja slike.

BiH Maliću tri godine zatvora zbog fotografija Mladića i Karadžića

Na ovakav scenario je upozoravao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na šta se tada smijala opozicija Republike Srpske.

Ta ista Sena zaboravlja da je upravo ona osoba koja je, tokom rata, bila izuzetno bliska sa pripadnicima Islamske zajednice i komandantima muslimanskih brigada.

Bila je pripadnik tzv. Armije BiH u 45. Brdskoj brigadi iz Neretvice kao pomoćnik komandanta za pravne poslove.

Takođe, Uzunovićeva je bila vojni sudija kada su pobijeni Srbi u Bradini, a ništa nije uradila, odnosno jeste ih oslobodila kazne, što je još gore, što znači da je saučestvovala.

Sena je taj isti sudija koja nije presudila zločin u Konjicu nad Srbima gdje je ubijena profesorska porodica Gavrilović - muž, žena i sinovi Petar i Pavle.

Uzunovićeva je u to vrijeme bila vojni sudija i ništa nije uradila u vezi sa ovim zločinom, ali zato je prva kada treba suditi Srbima i Srpskoj.

Jasno je da se drugačiji scenario ne može očekivati od pripadnika komande korpusa muslimanske vojske u toku rata nego da je ostrašćen prema Srbima i Republici Srpskoj.