Minić o sačekuši u Tuzli: Brine policijska reakcija

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je, povodom incidenta u Tuzli između navijača "Crvene zvezde" i "Hajduka", da je ogorčen zbog činjenice da strani državljani dođu i pretuku nekoga samo zato što navija za određeni klub i zato što je Srbin, te istakao da posebno brine da to policijske strukture i službe nisu to spriječile i preduprijedile.

Minić je rekao da osuđuje incident u Tuzli, te pozvao sve na maksimalno razuman pristup u turbulentnom vremenu, budući da ponovo postoji povišen nacionalni naboj.

On je pozvao kolege u Federaciji BiH /FBiH/, Srbiji i Hrvatskoj da se osudi nešto što nimalo nije bezazleno.

"Nečije dijete, nečiji sin, nečiji brat je pretučen iz ne znam kojeg razloga, palicom. Iz kog razloga? Moramo se dozvati pameti i ne daj Bože ovakvi incidenti mogu napraviti neke neželjene stvari u široj društvenoj zajednici", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Premijer Srpske je naveo da je čuo da su povrede navijača bile ozbiljne, te da to sigurno ne doprinosi sigurnosti srpskog naroda u FBiH.

Minić kaže da se takva situacija desila u Republici Srpskoj, isto odreagovao.

Prema njegovim riječima, policijske strukture u Republici Srpskoj spriječile su nebrojeni broj tuča između navijača do kojih su došli operativnim radom.

U tuči navijača beogradske "Crvene zvezde" i navijačke grupe "Torcida" iz Hrvatske ispred Međunarodnog aerodroma u Tuzli povrijeđena su 23 lica, među kojima je i policijski službenik, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Tuzlanskog kantona.