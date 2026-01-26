Logo
Nikšić ne ide na sastanak sa Plenkovićem

Izvor:

Avaz

26.01.2026

11:51

Komentari:

0
Никшић не иде на састанак са Пленковићем

Iako je bilo najavljen, premijer FBiH Nermin Nikšić neće ići u Zagreb na sastanak s prvim čovjekom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

Umjesto Nikšića, u Zagrebu će boraviti delegacija Vlade FBiH u sastavu: Toni Kraljević, Vedran Lakić i Andrijana Katić.

Kako je ranije najavljeno, u Zagrebu će boraviti i predsjednica Federacije Lidija Bradara.

нермин никшић

BiH

Nermin Nikšić završio u bolnici

