Nikšić ne ide na sastanak sa Plenkovićem

Iako je bilo najavljen, premijer FBiH Nermin Nikšić neće ići u Zagreb na sastanak s prvim čovjekom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

Umjesto Nikšića, u Zagrebu će boraviti delegacija Vlade FBiH u sastavu: Toni Kraljević, Vedran Lakić i Andrijana Katić.

Kako je ranije najavljeno, u Zagrebu će boraviti i predsjednica Federacije Lidija Bradara.