Nermin Nikšić se povlači iz politike

19.01.2026

20:59

Нермин Никшић се повлачи из политике

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je večeras povlačenje iz politike nakon isteka njegovog trenutnog mandata na ovoj poziciji.

Nikšić je večeras, gostujući u Dnevniku BHRT, na pitanje voditeljke planira li se kandidovati na predstojeći izborima rekao da odlazi u penziju.

– Ja sam napunio 65 godina, moja je želja da nakon ovog mandata završim sa svojim političkim d‌jelovanjem, da idem u penziju, tako da nemam namjeru da idem dalje – rekao je Nikšić.

Nikšić je aktuelni predsjednik SDP-a. Ranije je obavljao funkciju poslanika u Parlamentu FBiH, te zamjenika predsjednika Skupštine Kantona Sarajevo i druge funkcije u Opštini Konjic.

