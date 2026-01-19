Hoće li Ustavni sud raspravljati o ustavnosti Vlade koja više nije na snazi?

Apsurdno i besmisleno – ovako većina pravnika iz Republike Srpske tumači to što će Ustavnu sud BiH odlučivati o ustavnosti Vlade Republike Srpske, koja više nije na snazi. Ne može se reći ni da za to nisu znali u Ustavnom sudu, jer su sjednicu zvanično najavili nakon što je predsjednik Vlade, Savo Minić, javno objavio da će podnijeti ostavku i raspustiti Vladu. Jedina logična odluka bila bi da Ustavni sud, usljed promjene pravnih okolnosti, obustavi postupak.

"Prestala je potreba za tim odlučivanjem, iako, ponavljam, Ustavni sud BiH nije nadležan da rješava ove stvari, jer uzima sebi za pravo da će sutra ocjenjivati koliko će koštati jaja na pijaci. To je ispod nivoa tog suda, a i suprotno samom Ustavu BiH. Ja ne vidim ovdje nikakav problem. Ako to bude političarenje, onda će se Republika Srpska morati ubuduće pozabaviti radom ovog suda“, kaže Vitomir Popović, profesor ustavnog prava.

U Ustavu BiH jasno piše koje su nadležnosti Ustavnog suda BiH, a među njima nije ustavnost akata i odluka koje donosi Narodna skupština Republike Srpske, tako da ova pravosudna institucija nije nadležna da uopšte ocjenjuje ustavnost Vlade Republike Srpske, stav je većine pravnika.

"Odluka koju ja očekujem u ovom trenutku, koja bi bila jedina ispravna jeste da se Ustavni sud proglasi nenadležnim za raspravljanje o ovom pitanju. S druge strane, ukoliko bi se upustio u raspravu i ukoliko bi donio bilo kakvu odluku, ta odluka bi imala samo deklarativno dejstvo“, kaže pravnik Milan Tegeltija.

„Ustavni sud BiH bi trebalo da štiti Ustav BiH. Međutim, on radi upravo suprotno. On se pokazao kao nezaštitnik, nego kao jedan od glavnih rušitelja BiH. Druga stvar, to je jedan pravni nonsens da Ustavni sud ocjenjuje punovažnost akta, koji više nije na snazi, odnosno koji nije pravno egzistentan“, kaže asistent na Pravnom fakultetu u Banjaluci Marko Romić.

Apelanti jesu u svom zahtjevu naveli da traže ocjenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje spora između bih i Republike Srpske, što jeste u nadležnosti ustavnog suda, ali ovdje takav spor ne postoji, jasan je Romić.

"Prije svega, riječ je o zahtjevu za ocjenu ustavnosti i u takvoj situaciji nema spora između BiH i Republike Srpske, zato što Republika Srpska svoje institucije imenuje bilo direktno ili indirektno. Narodna skupština je izabrana direktno na demokratskim izborima i poslanici imaju demokratski legitimitet da izaberu Vladu Republike Srpske. U takvoj situaciji nivo zajednički nema nikakav upliv“, kaže Romić.

Ustavni sud, kažu nam pravnici, ne može ni retroaktivno poništiti pravne akte koje je usvojila prethodna Vlada. Pitali smo ih i hoće li uopšte raspravljati o Vladi koje više nema, ali odgovor nismo dobili.