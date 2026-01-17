Tadić: Krnji Ustavni sud BiH djeluje kao instrument revizije i rušenja Dejtona

Krnji Ustavni sud BiH na svakoj tački svog dnevnog reda koja se tiče pitanja iz oblasti ocjene ustavnosti iznova pokazuje da ne ispunjava svoju ustavnu dužnost institucije koja ima obavezu da podržava Ustav BiH, već djeluje kao instrument revizije i rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je pravnik Ognjen Tadić.

On je istakao da je takav slučaj u pravilu od nastanka ove pravosudne instucije, a značajno je pojačano dolaskom Kristijana Šmita u BiH.

- Svakome mora biti jasno, a to se svakodnevno i vidi, da Milorad Dodik nije uzrokovao krize u BiH, već da ih je izazvao Šmit. Milorad Dodik više ne obavlja nadležnosti predsjednika Republike Srpske, a kriza i dalje traje i trajaće sve dok Šmit ne ode iz BiH, jer on neće odustati od namjere da se i u Republici Srpskoj nametne kao "visoki predstavnik" - rekao je Tadić.

On je ukazao da Republika Srpska to ne može da prihvati, jer bi to predstavljalo teško kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje bi dovelo do njegovog ukidanja.

- U svemu tome, krnji Ustavni sud BiH samo je instrument protivdejtonske politike, a pitanje izbora Vlade Republike Srpske tek još jedna tema na kojoj se želi dokazati da je u BiH posljednja riječ – riječ Kristijana Šmita - dodao je Tadić za Srnu.