Logo
Large banner

Minić o prijedlogu nove Vlade

17.01.2026

08:10

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće danas u Banjaluci konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti prijedlog nove Vlade.

Konferencija je predviđena u 17.00 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Храм Христа Спаситеља

Društvo

Danas je sabor 70 svetih apostola: Vjernici čitaju ovu molitvu za oproštaj grijehova

Minić je prije dva dana vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić obavijestila ga je da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

илу-америчка војка-02092025

Svijet

Hoće li Amerika napustiti NATO?

Minić je juče, nakon konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka, saveza, organizacija i udruženja, rekao da će nova vlada u potpunosti biti posvećena jačanju ekonomije i poboljšanju životnog standarda građana, kao i da je Srpska finansijski stabilna i da se sve obaveze redovno izmiruju.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Privremena predsjednica Venecuele smijenila ministra bliskog Maduru

1 h

0
Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

Svijet

Odbijen ukrajinski napad u Rostovskoj oblasti, ukupno oboreno 99 dronova iznad Rusije

1 h

0
Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

Zdravlje

Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?

10 h

1
Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

Svijet

Prevarantu iz BiH udvostručena kazna: Varao austrijske penzionere

10 h

0

Više iz rubrike

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Republika Srpska

Trišić Babić: Odnosi Republike Srpske i SAD u uzlaznoj putanji

11 h

0
Породицама погинулих бораца уручени кључеви станова у Бањалуци

Republika Srpska

Porodicama poginulih boraca uručeni ključevi stanova u Banjaluci

14 h

3
Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске

Republika Srpska

Socijalni partneri daju podršku novoj Vladi Republike Srpske

14 h

0
Коалициони партнери подржали Минића

Republika Srpska

Koalicioni partneri podržali Minića

14 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

35

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

09

31

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

09

28

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

09

27

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

09

25

Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner