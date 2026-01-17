Minić o prijedlogu nove Vlade

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće danas u Banjaluci konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti prijedlog nove Vlade.

Konferencija je predviđena u 17.00 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Društvo Danas je sabor 70 svetih apostola: Vjernici čitaju ovu molitvu za oproštaj grijehova

Minić je prije dva dana vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić obavijestila ga je da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

Svijet Hoće li Amerika napustiti NATO?

Minić je juče, nakon konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka, saveza, organizacija i udruženja, rekao da će nova vlada u potpunosti biti posvećena jačanju ekonomije i poboljšanju životnog standarda građana, kao i da je Srpska finansijski stabilna i da se sve obaveze redovno izmiruju.