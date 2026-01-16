Logo
Prevarantu iz BiH udvostručena kazna: Varao austrijske penzionere

16.01.2026

22:47

Viši pokrajinski sud u Inzbruku povećao je kaznu državljaninu BiH sa dvije na četiri godine i tom presudom jasno poslao poruku da se ove vrste prevare više neće tolerisati u Austriji.

Naime, ova odluka je donesena u okviru žalbenog postupka jer se državljanin BiH žalio na raniju presudu od dvije godine. Sud je smatrao da su njegove prevare bile beskrupolozne i povećao mu je kaznu na četiri godine.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Zbog incidenata tokom blokada u Podgorici i Zeti biće procesuirano 18 osoba

Inače, riječ je o prevarama čija su glavna meta bile starije osobe, uglavnom austrijski penzioneri,

Mediji prenose da je državljanin BiH bio dio veće kriminalne grupe koja koristila tzv. "Neffentrick" - prevara u kojoj se prevaranti predstavljaju kao rođaci ili službenici, a sve sa ciljem da od starijih osoba izvuku novac.

U presudi stoji da su im penzioneri su cilj i laka meta jer su često lakovjerni ili usamljeni. U nekim slučajevima, ovi prevaranti su im uzimali i cijelu životnu ušteđevinu.

Мјесец

Zanimljivosti

Dolazi prvi mlad mjesec u ovoj godini: Evo kome sreća kuca na vrata

Sud je želio da pošalje jasnu poruku da će kazne za ovakve prevare biti strože i da se ovakvi zločini neće tolerisati.

Sudija je naglasio da se radi o ozbiljnom obliku organizovanog kriminala, koji zahtijeva strože sankcije kako bi se zaštitila najranjivija grupa stanovništva.

