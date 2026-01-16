Mediji pišu: Sin Razmana Kadirova teško povrijeđen

Sin tinejdžer lidera Čečenije Ramzana Kadirova, Adam Kadirov, navodno se nalazi u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće u glavnom gradu republike, Groznom.

Dva izvora rekla su za Servis za Severni Kavkaz Radija Slobodna Evropa/Radio Sloboda (RFE/RL) da je nakon nesreće koja se dogodila 16. januara Adam Kadirov (18) sada "na intenzivnoj njezi", da je prebačen u najveću zdravstvenu ustanovu u Čečeniji, Republičku bolnicu u Groznom, te da su obližnji putevi zatvoreni.

"Navodno se nalazi na intenzivnoj njezi i bez svijesti. Ne znamo sa sigurnošću šta se tačno dešava sa sinom Kadirova“, rekao je jedan od izvora iz Groznog.

"Putevi ka bolnici su zatvoreni jer je Adam tamo dovezen".

Drugi izvor, predstavnik čečenske dijaspore, dao je sličan iskaz Servisu za Severni Kavkaz RFE/RL. Lokalni opozicioni pokret NIYSO takođe je izvjestio o nesreći, navodeći da se kolona vozila Adama Kadirova "kretala velikom brzinom, automobil za automobilom, kada je iznenada naišla na prepreku".

"Kao rezultat toga, automobili su počeli da se sudaraju jedan s drugim, zbog čega dobijamo informacije da ima mnogo povrijeđenih", napisao je NIYSO u objavi na Telegramu. "Ali uzbuna je nastala upravo zbog Adama".

U komentaru za Servis za Severni Kavkaz RFE/RL, predstavnik tog pokreta rekao je da su informacije dobili iz različitih izvora, ali je naglasio da još uvijek ne mogu sa sigurnošću govoriti o stanju sina čečenskog lidera.