Raspisana Interpolova potjernica za Lidijom Mitrović

Izvor:

SRNA

06.02.2026

15:54

Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

Interpol Podgorica je raspisao međunarodnu potjernicu za bivšim specijalnim crnogorskim državnim tužiocem Lidijom Mitrović, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Mitrovićeva je krajem maja prošle godine pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu "Klap".

Međutim, nije se dobrovoljno javila na izdržavanje kazne, zbog čega policija pokušava da je locira i privede.

Iz policije su pojasnili da ona, do momenta izdavanja naloga Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje, nije bila predmet obaveznog postupanja policijskih službenika.

Iz Osnovnog suda u Podgorici je saopšteno da je Uprava policije 19. januara primila naredbu za prinudno privođenje Mitrovićeve.

Policija je od tog dana, pa sve do ponedjeljka, 2. februara, tragala za Mitrovićevom na poznatim adresama zbog izdržavanja kazne zatvora od sedam mjeseci u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

