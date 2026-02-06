Logo
Large banner

Dva koncerta Tompsona u Rijeci uprkos protivljenju dijela odbornika

Izvor:

Tanjug

06.02.2026

13:14

Komentari:

0
Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Marko Perković Tompson, najpoznatiji u Hrvatskoj i šire po promociji ustaštva, za šta ima i podršku Vlade Andreja Plenkovića, održaće sutra i u nedjelju dva koncerta u Rijeci, pošto gradska vlast nije prihvatila inicijativu dijela odbornika da nastup ovog pjevača bude zabranjen.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić kaže da na koncert Tompsona neće ići, jer to nije njen izbor muzike, a nije birala ni repertoar izvođača.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Nastavlja se unapređivanje kapaciteta bolnice u Foči

Ako, kaže, Tompson bude kršio zakon, odnosno ako bude izvodio pjesme koje veličaju ustaštvo, poput "Bojna Čavoglave", očekuje da će nadležne službe reagovati.

- Smatram da ne postoji pravno uporište da se zabrani koncert. Naprotiv, Tompson je nastupao u Rijeci i u vrijeme gradonačelnika Obersnela. Nekoliko puta je nastupao u drugim SDP-ovim gradovima poput, recimo, Varaždina. Ali naravno, pozivam i policiju da svakako prati događanja - rekla je Rinčić za Novu TV.

Na pitanje voditeljke da li je svjesna da će Tompson izvesti pjesmu "Bojna Čavoglave", koja počinje ustaškim pokličem "Za dom spremni:, Rinčić kaže:

- Ja nisam birala plejlistu. Ne želim uopšte to da komentarišem. Nadam se, ukoliko dođe do toga i ukoliko bude prekršen zakon, da će, dakle, službe preduzeti sve potrebne mjere.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade

Ljevica riječkoj gradonačelnici zamjera "politiku nezamjeranja".

- Ja sam ušla u politiku zato što želim Rijeci konkretno donijeti neke promjene. Nažalost, riječka ljevica se često postavlja na način ako nisi s nama, ako nisi apsolutno lijevo, ti si desničar - upozorila je Rinčić.

Napomenula je da se deklariše kao lijevi centar, kao i da joj ne smeta dokle god je, kako kaže, sve u skladu sa zakonom. Dodala je i da nema ovlašćenja da kontroliše šta će Tompson na nastupima da pjeva, ali i da ne zna njegove pjesme.

Podijeli:

Tag:

Marko Perković Tompson

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Hronika

Djevojčica na aparatima za disanje: Porodica Malić povrijeđena uoči donatorske večeri

51 min

0
Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима

Svijet

Koliko puta se pominje BiH u Epstajnovim dosijeima

56 min

0
Трик који мијења све: Ољуштите кувано јаје за само 5 секунди

Savjeti

Trik koji mijenja sve: Oljuštite kuvano jaje za samo 5 sekundi

1 h

0
Бесконачно скроловање на ТикТоку под лупом

Nauka i tehnologija

Beskonačno skrolovanje na TikToku pod lupom

1 h

0

Više iz rubrike

Невријеме и велика плима у Далмацији

Region

Upaljen alarm: Stižu nevrijeme i grmljavina, prijeti olujni vjetar

5 h

0
Лопов

Region

Horor: Lopovi upali u kuću dok je porodica gledala TV

6 h

0
Тајни снимак открива злостављање у јавном предузећу: Брутално вријеђао радницу, па разбио врата

Region

Tajni snimak otkriva zlostavljanje u javnom preduzeću: Brutalno vrijeđao radnicu, pa razbio vrata

16 h

0
Најбогатији Црногорац на рачуну има 7,9 милиона евра

Region

Najbogatiji Crnogorac na računu ima 7,9 miliona evra

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner