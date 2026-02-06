Dva koncerta Tompsona u Rijeci uprkos protivljenju dijela odbornika

Marko Perković Tompson, najpoznatiji u Hrvatskoj i šire po promociji ustaštva, za šta ima i podršku Vlade Andreja Plenkovića, održaće sutra i u nedjelju dva koncerta u Rijeci, pošto gradska vlast nije prihvatila inicijativu dijela odbornika da nastup ovog pjevača bude zabranjen.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić kaže da na koncert Tompsona neće ići, jer to nije njen izbor muzike, a nije birala ni repertoar izvođača.

Republika Srpska Šeranić: Nastavlja se unapređivanje kapaciteta bolnice u Foči

Ako, kaže, Tompson bude kršio zakon, odnosno ako bude izvodio pjesme koje veličaju ustaštvo, poput "Bojna Čavoglave", očekuje da će nadležne službe reagovati.

- Smatram da ne postoji pravno uporište da se zabrani koncert. Naprotiv, Tompson je nastupao u Rijeci i u vrijeme gradonačelnika Obersnela. Nekoliko puta je nastupao u drugim SDP-ovim gradovima poput, recimo, Varaždina. Ali naravno, pozivam i policiju da svakako prati događanja - rekla je Rinčić za Novu TV.

Na pitanje voditeljke da li je svjesna da će Tompson izvesti pjesmu "Bojna Čavoglave", koja počinje ustaškim pokličem "Za dom spremni:, Rinčić kaže:

- Ja nisam birala plejlistu. Ne želim uopšte to da komentarišem. Nadam se, ukoliko dođe do toga i ukoliko bude prekršen zakon, da će, dakle, službe preduzeti sve potrebne mjere.

Republika Srpska Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade

Ljevica riječkoj gradonačelnici zamjera "politiku nezamjeranja".

- Ja sam ušla u politiku zato što želim Rijeci konkretno donijeti neke promjene. Nažalost, riječka ljevica se često postavlja na način ako nisi s nama, ako nisi apsolutno lijevo, ti si desničar - upozorila je Rinčić.

Napomenula je da se deklariše kao lijevi centar, kao i da joj ne smeta dokle god je, kako kaže, sve u skladu sa zakonom. Dodala je i da nema ovlašćenja da kontroliše šta će Tompson na nastupima da pjeva, ali i da ne zna njegove pjesme.